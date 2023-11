El Niño doet waterpeil Panamakanaal slinken, scheepvaart verstoord

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsWat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?13, 18 of meer dan 20 miljard? Ook in België stromen miljarden subsidies naar fossiele brandstoffenHet centrum van San Francisco wordt hard getroffen door de ontslagrondes en...

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsWat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?13, 18 of meer dan 20 miljard? Ook in België stromen miljarden subsidies naar fossiele brandstoffenHet centrum van San Francisco wordt hard getroffen door de ontslagrondes en het thuiswerkbeleid …Wanneer op de dag ben jij het productiefst?Lok je ambitieuze kantje uit z’n schuilplaats en ontdek waar je écht voor wil gaan!Een huis kopen: met twee of alleen?‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

ING biedt 3 procent op spaarboekje, maar met beperkingING kondigt als eerste op de Belgische markt een renteverhoging aan tot 3 procent. Op het spaarboekje Tempo Sparen geeft de bank vanaf 1 december een basisrente van 1,15 procent en een getrouwheidspremie van 1,85 procent. Belangrijk detail: er kan maximaal 500 euro per maand op het boekje worden gestort. Lire la suite ⮕

Maaltijdleverancier Veresto biedt senioren mogelijkheid om zelf menu samen te stellen : “Senioren willen meerDe senioren in Turnhout kregen dinsdag voor de laatste keer maaltijden aan huis bezorgd via Zorggroep Orion. Het betekent niet dat ze in de kou blijven staan, want leverancier Veresto uit Malle blijft de service aanbieden. Voortaan kunnen senioren die dat willen ook zelf hun dagmenu bepalen. Lire la suite ⮕

In Italië worden steeds minder kinderen geboren – en dat is een groeiend probleemItalië heeft de oudste bevolking in Europa. Er worden steeds minder kinderen geboren en dat weegt op de economie. ‘Het maatschappelijke model gaat er nog altijd van uit dat moeders thuis blijven, of dat hun baan er niet écht toe doet.’ Lire la suite ⮕

‘Ik heb deelgenomen aan huis-aan-huisgevechten in Gaza, ik weet dat geweld alleen niet tot vrede zal leiden’Ariel Bernstein, een oudgediende van het Israëlische leger, pleit voor een politieke oplossing die zowel de Israëliërs als de Palestijnen hoop biedt. Lire la suite ⮕

Zwembad opnieuw wekenlang dicht, sportclubs met de handen in het haar: “We vrezen dat dit steeds meer gaat gebHet zwembad van Kessel-Lo is gesloten voor herstellingswerken. Weer, en dat is een drama voor de sportclubs die er hun werking draaiende proberen houden. “Wij moeten weer maar eens lessen annuleren”, zeggen ze. Lire la suite ⮕

Alison maakte na dood van haar man Tom een winkel van hun restaurant: “Ik besef steeds meer hoe zijn dood me vNovember, misschien nog meer dan anders de tijd om stil te staan bij wie er niet meer is. Bij wat de dood met ons doet. En of we daarvan kunnen leren? Billie spreekt met 5 vrouwen die op hun manier woorden voor het onzegbare zochten. Met muziek, kunst of een zaak. Zij maakten iets uit hun verlies en proberen zo uit tranen parels te puren. Lire la suite ⮕