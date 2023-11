Ekeren herdenkt gesneuvelde soldaten van de twee wereldoorlogen

Kerkhoven krijgen veel bezoek op Allerheiligen, morgen blijven ze gesloten: “Bloemen zullen wegwaaien maar toch belangrijk dat we dit doen”Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Match tussen Antwerpen Noord en Ekeren Donk stopgezetDe wedstrijd tussen Antwerpen Noord en Ekeren Donk werd zaterdag stopgezet bij een 1-0 stand. Het is nu aan de voetbalbond om te beslissen wat er moet gebeuren. Lire la suite ⮕

Nichtjes maken kinderboek over leven met (iemand met) beperkingDe vader van Nona Van Looy liep 22 jaar geleden in Italië een dwarslaesie op na een zwaar ongeval. Jarenlang broedde ze op het idee om daar een kinderboek over te schrijven. Dat is nu uit, met tekeningen van haar nicht Ineke. Lire la suite ⮕

Belg op lijst met buitenlanders met toestemming om Gaza te verlatenNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Weerbericht: Eerst droog met opklaringen, later bewolkt met kans op regenDinsdag start grotendeels droog met over grote delen van Vlaanderen mogelijk brede opklaringen. Elders is het veeleer grijs met veel lage wolken en soms zelfs nevel of mist. Lire la suite ⮕

