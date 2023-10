Einde van een tijdperk: voorhuwelijkssparen kan straks niet meer

”Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.

500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”Ben je een nachtuil? Dan moet je harder wennen aan het winteruur, en dat zullen ze merken op je werkMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin. Lire la suite ⮕

Einde van een tijdperk: voorhuwelijkssparen kan straks niet meerDe federale regering maakt voorhuwelijkssparen vanaf januari 2024 definitief onmogelijk. Het systeem is financieel onhoudbaar en de klachten over discriminatie namen toe. “Vroeger gegroeid vanuit het idee dat de vader en kostwinner niet al het geld meteen in het café zou gaan opdrinken. Lire la suite ⮕

La taxe proportionnelle sur les déchets augmentera en 2024 à AwansLors du dernier conseil communal d’Awans, le montant relatif à l’enlèvement des déchets a été abordé par l’assemblée. Si la taxe forfaitaire reste inchangée, la taxe proportionnelle change. Lire la suite ⮕

Voici les 6 séries à voir absolument avant 2024 si tu es étudiantRien de mieux, après une grosse journée de cours, que de se poser devant un épisode de sa série du moment. Pour que tu sois à jour et parce qu’on sait que tu es un.e amateur.ice de séries, on te donne les 6 séries que tu dois voir absolument avant 2024. Comme ça, tu seras bien à jour quoi, tu as compris le concept. Lire la suite ⮕

Un premier championnat du monde féminin de motocyclisme lancé en 2024Le premier championnat du monde féminin de moto de vitesse se tiendra en 2024, a annoncé la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) samedi lors d'une conférence de presse à Jerez, en Espagne. Lire la suite ⮕

