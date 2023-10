Einde van een tijdperk: voorhuwelijkssparen kan straks niet meer

30-10-23 10:23:00 / La source: Nieuwsblad_be

De federale regering maakt voorhuwelijkssparen vanaf januari 2024 definitief onmogelijk. Het systeem is financieel onhoudbaar en de klachten over discriminatie namen toe. “Vroeger gegroeid vanuit het idee dat de vader en kostwinner niet al het geld meteen in het café zou gaan opdrinken.