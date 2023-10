Eigenaar betrapt slapende inbrekers in leegstaande woning: verdachten ondanks vluchtpoging gearresteerd

Een 28-jarige man uit Vilvoorde is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 130 uur en een geldboete van 800 euro omdat hij zijn werkgever voor 33.000 …Coach Marc Nijs viert met Hofstade-Zemst tegen ex-club dankzij uitblinker Jonas Reynders: “Nu zo snel mogelijk weg geraken uit de gevarenzone”

Belgische vijfde plek op WK is mede te danken aan curlinghal in Elewijt: “Onze teams zijn hier enorm kunnen groeien” OVERZICHT EERSTE PROVINCIALE. Euro 90 Kraainem laat zich verrassen door staartploeg, Herent is twee maten te groot voor Out-Hoegaarden

Grote stakingsbereidheid bij Mechelse buschauffeurs nadat De Lijn plannen voor stelplaatsen en onderhoudscentra bekendmaaktDieven slaan toe in auto en bestelwagenKunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: “Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten” headtopics.com

Vader Calixte redde objecten van kampleven in Dossinkazerne, kleinzoon Jo schenkt ze nu aan museum: “Ze zijn opnieuw waar ze thuishoren”ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”

15 rijbewijzen ingetrokken bij controleactieDe politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) hield afgelopen zaterdag een controleactie in het teken van rijden onder invloed. 892 bestuurders werden tegengehouden op de Tervuursesteenweg en de Mechelsesteenweg in Zemst. 13 bestuurders bliezen positief.

Robotland redt het leven van Suske en Wiske en hun kindermuseumHet Suske en Wiske Museum is gered. Het is verkocht aan Essenaar Luc Van Thillo, die ook eigenaar is van Robotland. Enkele jaren geleden vormde hij de oude douaneloods aan het station van Essen om tot technologie- en funland Robotland. Nu koopt hij het Suske en Wiske Museum en verzekert hij de werking van het kindermuseum.

Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in keukenDe brandweer is donderdagavond uitgerukt voor rookontwikkeling in de keuken van een woning in Mechelen.

Drie inbrekers opgepakt dankzij ANPR-camera's: "Ze hadden grote hoeveelheid gestolen juwelen bij zich"De politie in Antwerpen kon zaterdagnacht drie vermoedelijke inbrekers inrekenen. De mannen werden betrapt bij een woninginbraak in Willebroek, maar sloegen op de vlucht. Dankzij de ANPR-camera's konden ze in Antwerpen alsnog ingerekend worden. Ze waren in het bezit van een groot aantal juwelen.

Inbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-match tegen PortoVoor Toby Alderweireld kreeg de match van woensdagavond tegen Porto (1-4) een extra zure nasmaak. Tijdens de wedstrijd probeerden inbrekers binnen te dringen in het huis van de Antwerpse kapitein.

