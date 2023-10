Eerste overwinning van het seizoen voor Sint-Dimpna B

Voor de rust werd niet gescoord en het duurde tot de 57ste minuut tot Yorgo Valkenborghs scoorde en zo Sint-Dimpna B op voorsprong bracht. Ruben Aerts bouwde in de 67ste minuut de voorsprong uit voor Sint-Dimpna B. Cis Van Gestel verkleinde de achterstand van Laakdal in de 77ste minuut. Maar Laakdal had nog tijd voor een extra doelpunt. Van Gestel vond het doel opnieuw met nog drie minuten te spelen. Het beslissende doelpunt voor Sint-Dimpna B werd in de 90ste minuut gemaakt door Sten Verwimp.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Laakdal één overwinning behaald en vier keer verloren, terwijl Sint-Dimpna B één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Laakdal speelt de volgende wedstrijd uit tegen Heultje. De teams staan op zaterdag 4 november om 19.30 uur tegenover elkaar. Sint-Dimpna B neemt het zondag 5 november om 14.30 uur thuis op tegen Netezonen.

DOELPUNTEN: 57' Valkenborghs 0-1, 67' Aerts 0-2, 77' Van Gestel 1-2, 87' Van Gestel 2-2, 90' Verwimp 2-3.

