Eerste overwinning van het seizoen voor Bucovina Loenhout

De eerste helft verliep doelpuntloos. Direct na de rust liet Danut-Marcel Chirivici zich gelden toen hij scoorde en Bucovina Loenhout op voorsprong bracht. Max Van Lommel maakte in de 68ste minuut gelijk namens Mariaburg B. Vic Vlasseman bracht Mariaburg B op voorsprong in de 75ste minuut. Maar Mariaburg B was niet bij machte vaker te scoren. Vijf minuten later maakte Bucovina Loenhout gelijk. Chirivici passeerde nog een keer de doelman.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Bucovina Loenhout één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Mariaburg B twee overwinningen en drie nederlagen heeft. De nederlaag was voor Mariaburg B de derde nederlaag met één doelpunt verschil.

De volgende speeldag speelt Bucovina Loenhout op zaterdag 4 november om 19.30 uur, in een uitwedstrijd, tegen Maria-ter-Heide. Mariaburg B ontvangt zondag 5 november om 15 uur Zandvliet B.

