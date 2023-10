Eerste elektrische interventievoertuigen van VAB rijden uit in Antwerpen: “Comfortabeler dan een vrachtwagen”

Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefdVlaams Belang zet twee Zwijndrechtse raadsleden die voor fusie stemden uit partij: “Men moet zich neerleggen bij de wil van het volk”Gemeentepersoneel van Zwijndrecht legde voor fusiestemming het werk neer en maakte menselijke ketting tegen “besparingen op personeel”

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenOVERZICHT. headtopics.com

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

TUI fly stelt opstart vluchten Antwerpen - Tel Aviv uit naar maartLuchtvaartmaatschappij TUI fly stelt de opstart van vluchten tussen de luchthaven van Antwerpen en de Israëlische stad Tel Aviv uit. Die zullen niet beginnen op 14 december, zoals eerder aangekondigd, maar staat nu vanaf 14 maart 2024 gepland. Dat werd woensdag bij de luchtvaartmaatschappij vernomen. Lire la suite ⮕

Bogdan Vanden Berghe verkozen tot Groen-lijsttrekker AntwerpenBogdan Vanden Berghe wordt de Antwerpse lijsttrekker voor Groen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Hij is woensdagavond aangeduid door het ledencongres. Lire la suite ⮕

Antwerpen doet het goed op online vastgoedplatform Biddit: meer dan 5.000 panden verkocht in 5 jaarBiddit, het online platform dat notarissen gebruiken om woningen te verkopen, blaast vijf kaarsjes uit. Sinds de lancering in 2018 werden er ruim 31.000 panden te koop aangeboden. De provincie Antwerpen spant de kroon met meer dan 5.000 verkochte huizen, appartementen of bouwgronden, goed voor een aandeel van ruim 17 procent. Lire la suite ⮕

Naar schatting 5.000 tot 12.000 mensen zonder papieren in AntwerpenIn Antwerpen leven naar schatting 5000 tot 12.000 mensen zonder papieren en dat hoge aantal verbaast Antwerpse hulporganisaties niet. Zij zien die mensen vaak in erbarmelijke omstandigheden leven en er wordt vaak misbruik van hen gemaakt. Denk maar aan huisjesmelkers of ze worden ingezet voor zwartwerk en dan onderbetaald. Lire la suite ⮕

Balie Antwerpen treedt op tegen advocatenkantoren die stagiaires uitbuitenHet Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) van de balie in Antwerpen gaat streng optreden tegen de uitbuiting van stagiaires door zogenaamde Salduz-kantoren. Die kantoren laten hun stagiairs ’s nachts en in het weekend opdraven om politieverhoren bij te wonen, maar strijken zelf de vergoedingen op. Lire la suite ⮕

Hinder in Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg door stakingen bij De LijnDe spontane vakbondsacties bij De Lijn veroorzaken ook vrijdag nog hinder voor de reizigers. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij vrijdagochtend. Lire la suite ⮕