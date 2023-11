Eerste buitenlanders verlaten Gaza via Rafah-grensovergang

Iets voor 9 uur (Belgische tijd) kreeg de groep van bijna 450 buitenlanders de toelating om de terminal op de grens binnen te komen, waarop de Egyptische autoriteiten de uitzonderlijke opening van de terminal aankondigden. Samen met de 450 buitenlanders hebben ook bijna 90 gewonde Palestijnen de Gazastrook kunnen verlaten.

Een half uur eerder had de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly op X, het vroegere Twitter, aangekondigd dat de grensovergang “woensdag waarschijnlijk” zou openen. Volgens de ambassades bevinden zich burgers uit 44 landen nog in de Gazastrook. Samen met de ruim 2,4 miljoen Gazanen moeten zij proberen overleven tijdens aanhoudende Israëlische bombardementen, zonder water, elektriciteit, telefoon of internet en met amper voedsel.

Lize Feryn opent samen met haar zussen eerste winkel: “Klassiek met een twist en tijdloos”Yanne (36), Mira (35) en Lize (30) Feryn openen Boutique Feryn in de Deerlijkse Driesknoklaan. Op gezette tijden kan je er snuisteren tussen hun creatieve creaties. Die worden al acht jaar lang gemaakt in Atelier Feryn, dat op hetzelfde adres gevestigd is. Lire la suite ⮕

Eerste bekerstunt is een feit: KV Oostende wipt zwak EupenEupen is de eerste eersteklasseclub die uitgeschakeld is in de Croky Cup van dit seizoen. Het werd in de 1/16de finales op eigen veld geklopt door KV Oostende, nochtans de voorlaatste in de Challenger Pro League. Lire la suite ⮕

