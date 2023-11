Eerste buitenlanders verlaten Gaza via Egyptische grens

Gisteren om 14:12‘Hevige gevechten’ tussen Hamas en Israëlisch leger in Gazastrook - Pfizer in het rood door instortende vraag naar covidvaccinsWanneer op de dag ben jij het productiefst?Dakisolatie of zonnepanelen: wat is de beste investering?

Gisteren om 14:12‘Hevige gevechten’ tussen Hamas en Israëlisch leger in Gazastrook - Pfizer in het rood door instortende vraag naar covidvaccinsWanneer op de dag ben jij het productiefst?Dakisolatie of zonnepanelen: wat is de beste investering?

Des étrangers et binationaux autorisés à quitter Gaza vers l'EgypteLe bombardement par l'armée israélienne du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, pour 'éliminer' un dirigeant du Hamas, a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, malgré les appels à épargner les civils. Ce mercredi, des étrangers et binationaux gazaouis sont autorisés à franchir le terminal de Rafah vers l'Égypte. Lire la suite ⮕

Les premiers étrangers et binationaux autorisés à quitter Gaza vers l'EgypteLe bombardement par l'armée israélienne du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, pour 'éliminer' un dirigeant du Hamas, a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, malgré les appels à épargner les civils. Ce mercredi, des étrangers et binationaux gazaouis sont autorisés à franchir le terminal de Rafah vers l'Égypte. Lire la suite ⮕

Les 1ers étrangers et bi-nationaux quittent Gaza vers l'Égypte via le terminal de RafahUn premier groupe de personnes détentrices de passeports étrangers a traversé le poste-frontière de Rafah à Gaza vers l'Égypte mercredi, selon un journaliste de l'AFP sur place. Lire la suite ⮕

Eerste buitenlanders verlaten Gaza via Rafah-grensovergangEen eerste groep van buitenlanders heeft woensdagochtend, op de 26e dag van de oorlog tussen Israël en Hamas, de Gazastrook kunnen verlaten. Ze zijn via de Rafah-grensovergang naar Egypte getrokken, meldt persbureau AFP. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : coupure 'totale' d'internet et du téléphone à GazaL'opérateur palestinien de télécommunications Paltel a annoncé mercredi une coupure 'totale' des lignes téléphoniques... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : Chypre veut ouvrir un couloir maritime pour l’aide humanitaire avec GazaChypre a indiqué mardi intensifier ses efforts pour obtenir un soutien concret afin d'ouvrir un couloir maritime pour... Lire la suite ⮕