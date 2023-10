Eerst droog, daarna buien

Ook in de nacht op dinsdag is er op veel plaatsen regen en zijn er soms felle buien. Het kan krachtig waaien met rukwinden die tot 70 kilometer per uur kunnen oplopen. De minima liggen tussen 6 en 11 graden.

Dinsdagochtend is het ten zuiden van Samber en Maas bewolkt en mistig, maar blijft het overwegend droog. Elders in het land zijn er dan brede opklaringen. De bewolking en de buienkans nemen toe in de namiddag. De temperaturen gaan tot 9 à 14 graden.

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin. Lire la suite ⮕

Volgend jaar is de ‘Duivelskomeet’ allicht voor het eerst in 70 jaar nog eens te zienDe ‘duivelskomeet’, met ‘hoorns’ en een heuse ijsvulkaan, is mogelijk in april 2024 met het blote oog te zien. 12P/Pons-Brooks zal na zo’n 70 jaar weer langs de aarde scheren op een afstand van 232 miljoen kilometer, maar wetenschappers verwachten dat hij goed te zien zal zijn. Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

De Smaakmakers laten Nederland culinair genietenHet Olense barbecueteam Smaakmakers heeft zaterdag in het nationale park De Hoge Veluwe het Open Nederlands Kampioenschap Culinair Wild Barbecue gewonnen. Lire la suite ⮕

Eerst opklaringen, daarna opnieuw buien en windZondag begint de dag in veel streken droog met opklaringen, afgezien van enkele lokale buien. Later op de dag wordt het zwaarbewolkt met buien vanaf de Franse grens die lokaal fel kunnen zijn. Lire la suite ⮕