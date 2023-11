Een zwijgplicht voor ‘onze’ emoties

Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakteBernie Sanders in Brussel: ‘Ik ben geen radicaal. De meeste van mijn plannen worden massaal gesteund’

Op zoek naar moordenaar van advocate: ‘Hij leek een duivenmelker, maar met een pistool’De moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen blijft spoorloos. Geen enkele getuige herkende hem, en zijn robotfoto brengt geen soelaas. Op verschillende plaatsen is er verhoogde waakzaamheid. Lire la suite ⮕

Uitdaging aanvaard: een perfecte omelet bakken + een perfecte vegan variantEen winnend recept vinden voor een oerklassieker is een plezier. Maar als de plantaardige variant al even perfect blijkt, is het dubbel feest. Onder het motto twinning is winning zoekt Barbara Serulus twee keer naar de ultieme bereidingswijze, met vallen en opstaan onderweg. Deze week deelt ze haar queeste naar de perfecte Franse omelet. Lire la suite ⮕

“Een hond ­zorgde op mijn veertiende voor een levenslange angstpsychose”Ik zou zo graag een hondenman zijn. Dat andere mensen over mij zeggen: met mensen heeft hij het moeilijk, maar Nico en honden, dat is iets heel bijzonders. Ik zelf zie dat voor mij als een scene uit de nog te maken film The dogwhisperer. Lire la suite ⮕

DE INSIDER. Onze man sprak met ooggetuige die moord op advocate zag gebeuren: “Hij zag eruit als een boer, eenDe moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen is nog altijd spoorloos. De vrouw werd zaterdag voor haar deur doodgeschoten en sindsdien ontbreekt elk spoor van de dader. “Hij staat niet op camerabeelden, en geen enkele ooggetuige herkent hem”, legt onze misdaadreporter Marc Klifman uit in deze Insider die met een ooggetuige sprak. Lire la suite ⮕

Wie geeft een zier om de Vlaamse deplorables?In 2016 maakte Hillary Clinton een blunder van een nauwelijks te bevatten omvang voor een politica met decennia ervaring op de teller. Ze zei namelijk een keer hardop wat ze echt dacht. Ze stond al niet bekend als een warme vrouw met veel voeling voor de gewone man, maar op een dag kwam het er allemaal uit. Lire la suite ⮕