Een week lang reed iedereen richting ‘Kortijk’ in plaats van ‘Kortrijk’, zonder dat iemand het merkte

Een week lang stonden er twee verkeersborden aan de rotonde Cowboy Henk op de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk met een gruwelijke schrijffout: ‘Kortijk’ in plaats van ‘Kortrijk’. Niemand die de …FC Marke won de thuiswedstrijd tegen SK Beveren-Leie zondag. Het duel eindigde op 2-1.Hieronder vindt u alle uitslagen en alle doelpuntenmakers van alle wedstrijden van afgelopen weekend in het West-Vlaamse voetbal.

Voorzitter Steve Rousseau ziet Kortrijk Spurs vooral defensief onderuitgaan in Mechelen: “Ik moet niet spreken van kaas met gaten, er was zelfs geen kaas” De bekeruitschakeling door Luik was blijkbaar toch nog niet doorgespoeld bij Kortrijk Spurs, ook al wilden de mannen van Christophe Beghin in Mechelen de spreekwoordelijke puntjes op de i zetten. …De campus van de Katholieke Universiteit in Kortrijk (Kulak) trok zaterdag 287 kinderen tussen 8 en 13 jaar aan voor een reeks boeiende workshops en originele colleges. Het werd vooral een …FC Aalbeke Sport versloeg zaterdag KdNS Heule in een thuiswedstrijd. Het duel eindigde op 3-1.

Voorzitter Steve Rousseau ziet Kortrijk Spurs vooral defensief onderuitgaan in Mechelen: “Ik moet niet spreken van kaas met gaten, er was zelfs geen kaas” Thibault Vanderhaegen gaat met Leuven Bears op bezoek bij club van zijn jeugd: “Match tegen Oostende blijft als West-Vlaming altijd iets speciaals”Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken” headtopics.com

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕

700 voorstellingen en duizenden boeken: derde editie Boektopia van start in KortrijkIn Kortrijk Xpo is de derde editie van Boektopia van start gegaan. Lire la suite ⮕

Minister Demir ziet bruisende toekomst voor kasteel waar grootmeester ooit woonde en werkte: “Vanaf 2030 wordtHet Rubenskasteel in Elewijt (Zemst) wordt een bruisende plek met een belevingspark en -centrum gewijd aan Rubens, meeting- en congresfaciliteiten, een brasserie, een gastenverblijf en vergaderruimtes voor lokale verenigingen en ondernemingen. Lire la suite ⮕

‘Als we al kinderen hadden, zouden we niet naar Zweden verhuizen’Op eigen nageslacht is het nog wachten, maar Anke Turelinckx (34) en haar man geven elke maand een weekend een warme thuis aan twee broers. Aan die ondersteunende pleegzorg komt binnenkort een eind door een verhuis naar een boerderij in Zweden. ‘Toen ik in Kreta een Zweedse kroon vond, waren alle twijfels weg. Lire la suite ⮕

Beresterke Wen Boss Mukubu leidt Kangoeroes Mechelen naar ruime zege: “Dit hadden we nodig”Wat een prestatie van Kangoeroes Mechelen. De Maneblussers schitterden zaterdagavond in eigen huis tegen Kortrijk Spurs en pakten een knappe en deugddoende 102-74-zege. “Dit hadden we nodig”, sprak Wen Boss Mukubu, die een collectief sterk Kangoeroes Mechelen naar de overwinning leidde. Lire la suite ⮕