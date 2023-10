Een uiterst zeldzame rechtstreekse boodschap van Biden aan Ayatollah Ali Khamenei: escalatie dreigt

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen Marianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: “Mijn mama noemde mij ‘Jeanneke’. Ze bedoelde Jeanne d’Arc”

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

VS sturen signaal naar Iran met luchtaanvallen in SyriëNa een reeks 'incidenten' met pro-Iraanse milities in Syrië en Irak hebben de VS vrijdagochtend Iraanse doelwitten in Syrië onder vuur genomen. De aanval wordt onvermijdelijk gezien in het kader van een bredere regionale escalatie, al wil de VS net die vermijden.

Een echte griezel, een zalmachtige en de Noordzeegarnaal: wat zwemt allemaal in de Schelde?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel.

Hoe een fusie de gemeente op zijn kop zet: "Dit is een Anschluss"Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zorgt in de Antwerpse gemeente voor enorm veel commotie. "Dit is een Anschluss.

De Woongenoten verhuurt woningen aan gezinnen met een laag inkomen en aan vluchtelingen: "Een ethische beleggiMet twee woningen in Boechout, drie in Lier en een pand met zes appartementen in Antwerpen heeft De Woongenoten elf gebouwen in zijn portefeuille. "We verhuren ze aan kwetsbare gezinnen", vertelt Ludo Serrien van De Woongenoten.

Kampdijk krijgt definitieve knip na positieve evaluatieHet gemeentebestuur van Ravels plaatst na een proefopstelling een definitieve knip in de Kampdijk.