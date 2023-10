Een opvallende oorbel en vragen over intimiteit: het koppelsweekend gaat van start in ‘Blind getrouwd’

De voorbije periode was een intense rollercoaster. De huwelijksdag zat vol adrenaline, daarna konden de koppels genieten van een reis en ten slotte landden ze met beide voeten weer op de grond toen ze echt gingen samenwonen. Er valt dus al heel wat bij te babbelen.

“Het koppelsweekend is een goed moment om even in te checken bij hen”, zegt relatietherapeute Sarah Hertens. “Na de trouw en de huwelijksreis is het ook wel goed om een beetje avontuur te brengen, wat ook weer een heel andere dynamiek kan teweegbrengen bij de koppels.” Bedoeling is dat de koppels met Volkswagen-busjes naar de locatie van het koppelsweekend komen. Digitale navigatie is echter uit den boze.

