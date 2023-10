Een ode aan 72-jarigen

vestigde zich in zijn studententijd met zijn vriendin in Maarssen, nabij Utrecht. Een betaalbare woning vonden ze niet, dan maar een piepkleine woonboot, nauwelijks geschikt voor twee. De rest van hun leven speelde zich af op het water, met hun vier kinderen. Na zijn pensioen sloeg het noodlot toe. Zijn partner Anneke kreeg kanker. Nog geen zes weken na de diagnose overleed ze. ‘Mijn grootste zorg? De toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen.

, gaf Rosemary Engelse les aan anderstaligen. ‘Het voelt goed om 72 te zijn.’ (foto: Rosemary - vierde van links - mediteert voor een optreden met de Sun City Poms)is een Amerikaanse mixed-mediakunstenaar, curator, auteur en cultureel onderzoeker. Ze koestert haar creativiteit. Elke dag biedt een kans om haar artistieke vindingrijkheid te manifesteren. Ze schildert haar aspiraties en expressies dagelijks op een canvas.

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...

Lire la suite:

destandaard »

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet. Lire la suite ⮕

Vijf jaar voorwaardelijk voor moeder (72) en zoon (53) nadat 92-jarige grootmoeder sterft van ontberingEen 72-jarige vrouw en haar 53-jarige zoon uit Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) werden door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. In de zomer van 2021 stierf de 92-jarige moeder van de vrouw door ontbering. Ze woog nog amper 25 kilogram en kwam om het leven tussen de vliegen en de ratten. Lire la suite ⮕

Nature et biodiversité: Bruxelles s'engage à protéger 25% de son territoire d'ici 2030Le gouvernement bruxellois a annoncé vendredi sa décision de protéger la biodiversité sur 25% du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale d'ici 2030, en réponse aux engagements pris lors de la COP 15 Biodiversité organisée l'an dernier à Montréal (Canada). Lire la suite ⮕

Nature et biodiversité : Bruxelles s'engage à protéger 25% de son territoire d'ici à 2030Le gouvernement bruxellois a annoncé vendredi sa décision de protéger la biodiversité sur 25% du territoire de la... Lire la suite ⮕

Hoe een fusie de gemeente op zijn kop zet: “Dit is een Anschluss”Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zorgt in de Antwerpse gemeente voor enorm veel commotie. “Dit is een Anschluss. Lire la suite ⮕

De Woongenoten verhuurt woningen aan gezinnen met een laag inkomen en aan vluchtelingen: “Een ethische beleggiMet twee woningen in Boechout, drie in Lier en een pand met zes appartementen in Antwerpen heeft De Woongenoten elf gebouwen in zijn portefeuille. “We verhuren ze aan kwetsbare gezinnen”, vertelt Ludo Serrien van De Woongenoten. Lire la suite ⮕