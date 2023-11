Een nieuwe opdoffer voor Westerlo: tweedeklasser Beveren knikkert Kemphanen genadeloos uit de beker

CROKY CUP. Meteen drie eersteklassers uitgeschakeld in 1/16de finales, topclubs laten zich niet verrassen

Met Beveren – Westerlo stonden er twee ploegen tegenover elkaar die hun competitiestart gemist hadden. Ze wilden de beker dan ook aangrijpen om extra vertrouwen te tanken. Al voerden beide trainers flink wat wissels door. Wim De Decker bracht vijf nieuwe spelers tussen de lijnen. Jonas De Roeck voerde maar liefst tien wissels door in vergelijking met de match tegen Union. Alleen Reynolds bleef staan. Bos en Chadli keerden na blessure terug in de basis.

Onder het toeziend oog van Prins Laurent, uitgenodigd door Beveren-legende Jean-Marie Pfaff, nam Beveren een droomstart. Na dom balverlies vond Moistsrapishvili met een gemeten voorzet Coopman, die de bal vol op de wreef in doel ramde. De aanvallende middenvelder moest de voorbije weken vrede nemen met een plaatsje op de bank, maar bedankte nu voor het vertrouwen. Westerlo mocht zo al vroeg een uppercut incasseren. Het broze vertrouwen van de Kemphanen kreeg zo al meteen een nieuwe deuk. headtopics.com

Op slag van rust duwde Beveren het mes nog wat dieper in de wonde. Koyalipou hield twee verdedigers aan de praat en legde terug tot bij Hrncar. De Slowaakse rechtsachter krulde de bal prinsheerlijk in doel. De Waaslanders op rozen.Westerlo moest na rust uit een ander vaatje tappen, en dus bracht De Roeck lichtpunt Yow tussen de lijnen. De Amerikaan liet na amper tien minuten al van zich spreken met een knappe volley. Deman reageerde attent.

Beveren speelde de wedstrijd zakelijk uit en wist de score zelfs nog verder uit te diepen. In het slot van de match haalde Reynolds, ook al in de fout bij het eerste tegendoelpunt, de doorgebroken Goncalves onderuit in de zestien. Ref Pirard wees meteen naar de stip. Topschutter Koyalipou trapte de elfmeter koelbloedig binnen. De eerredder van Madsen vanop de stip was niet meer dan een doekje voor het bloeden. headtopics.com

Ambitieus SK Beveren wil er opnieuw een heuse cupmatch van maken tegen KVC Westerlo: “Ze hebben hier alles teSK Beveren ontvangt woensdagavond eersteklasser KVC Westerlo op de Freethiel. Coach Wim De Decker hoopt er net zoals vorig jaar tegen Antwerp een echte cupmatch van te maken. De Beverse T1 praat over de winstkansen, de magie van de beker en zijn vriendschap met collega Jonas De Roeck. Lire la suite ⮕

Ambitieus SK Beveren wil er opnieuw een heuse cupmatch van maken tegen KVC Westerlo: “Ze hebben hier alles teSK Beveren ontvangt woensdagavond eersteklasser KVC Westerlo op de Freethiel. Coach Wim De Decker hoopt er net zoals vorig jaar tegen Antwerp een echte cupmatch van te maken. De Beverse T1 praat over de winstkansen, de magie van de beker en zijn vriendschap met collega Jonas De Roeck. Lire la suite ⮕

Op zoek naar moordenaar van advocate: ‘Hij leek een duivenmelker, maar met een pistool’De moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen blijft spoorloos. Geen enkele getuige herkende hem, en zijn robotfoto brengt geen soelaas. Op verschillende plaatsen is er verhoogde waakzaamheid. Lire la suite ⮕

Uitdaging aanvaard: een perfecte omelet bakken + een perfecte vegan variantEen winnend recept vinden voor een oerklassieker is een plezier. Maar als de plantaardige variant al even perfect blijkt, is het dubbel feest. Onder het motto twinning is winning zoekt Barbara Serulus twee keer naar de ultieme bereidingswijze, met vallen en opstaan onderweg. Deze week deelt ze haar queeste naar de perfecte Franse omelet. Lire la suite ⮕

Dirigente van KF Jaak Lemmens geeft haar stokje doorDe muzikanten van de Koninklijke Fanfare Jaak Lemmens uit Zoerle-Parwijs (Westerlo) hebben maandenlang gerepeteerd voor het jaarlijkse concert dat op zaterdagavond 4 november wordt gebracht in de Zoerla in Westerlo. Lire la suite ⮕

LIVE. Westerlo of Beveren, wie tankt na gemiste vertrouwen in de beker?Westerlo en Beveren: twee ploegen waar voor het seizoen veel van verwacht werd in hun respectievelijke competitie, maar allebei hebben ze hun start compleet gemist. Lire la suite ⮕