Een nieuwe nederlaag, maar NBA-Belg Toumani Camara maakt opnieuw indruk: “Hij is de toekomst”

16 bij zijn debuut, 23 in match twee en nu 28 tegen Philadelphia: de speelminuten van Toumani Camara bij de Portland Trail Blazers blijven toenemen. Onze landgenoot kon een nederlaag tegen de 76’ers zondagavond niet vermijden, maar hij maakte wel opnieuw indruk. Ondanks de drie nederlagen in de eerste drie partijen van zijn team, toont de Belg zich een lichtpuntje.

In net geen halfuur pakte Camara tegen Philadelphia uit met 12 punten, 3 rebounds en 2 assists. Aardige statistieken. Dat ontging ook de gebruikers van X (het vroegere Twitter) niet. “Tot nu toe doet hij het erg goed tijdens zijn minuten”, of “Toekomstige ster in wording”: de Belg maakt indruk.

Ook zijn coach zag dat Camara opnieuw een lichtpuntje was bij zijn ploeg. “Dat is gewoon wat hij doet. Dat is Toumani”, sprak Chauncey Billups na de partij lovend uit over onze landgenoot. “Toumani speelt hard en geeft nooit op.” headtopics.com

“Het maakt hem niet uit wat de score is, tegen wie hij speelt of op wie hij moet verdedigen: Toumani speelt altijd met het mes tussen de tanden. En dat is ook waarom we allemaal van hem houden. Op die manier zal hij naam maken in de NBA.”Camara werd afgelopen zomer oorspronkelijk gedraft door de Phoenix Suns, maar werd zonder voor hen uit te komen in de NBA meteen getrade aan Portland.

