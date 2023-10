Een klap op zijn hoofd, en dan kondigde hij aan ook hier op te komen: zo zag de “verboden passage” van Thierry

Baudet aan de UGent eruitALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”Verwarm je kamer 2 keer zo snel, zet je thermostaat 2 graden lager en bespaar tot wel 22% op je gasverbruik

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: “Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel”Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin. Lire la suite ⮕

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet. Lire la suite ⮕

Getuigen en buurtbewoners na bloedbad Lewiston: “Ik dacht eerst dat er een ballon kapot sprong”Overlevers en buurtbewoners getuigen na het bloedbad in Lewiston (Maine), waar een nog altijd niet gevatte schutter woensdagavond plaatselijke tijd minstens zestien mensen om het leven bracht. “We hoorden een luide knal. Eerst dacht ik dat het een ballon was die kapot sprong, maar toen draaide ik me om. Lire la suite ⮕

Studiebureau organiseert uitdagende ontwerpwedstrijd voor studenten: “Ze moeten voor het eerst een uitkijkpuntHet Sint-Niklase studie- en bouwkundig bureau SBE organiseert voor de vierde keer een ontwerpwedstrijd voor studenten. Voor het eerst vormt niet een brug, maar wel een panoramisch uitkijkpunt aan de Frans-Belgische grens de kern van de opdracht. “Het winnende team gaat met een prijzenpot van 2.000 euro aan de haal”, klinkt het. Lire la suite ⮕

Elektrische fiets gestolen uit gemeenschappelijke bergingIn een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen ging een dief ervandoor met een elektrische fiets. Lire la suite ⮕

Hoeve Dieseghem krijgt als één van de oudste plekken van Mortsel een historische hoevetuinHet Lokaal Bestuur Mortsel gaat een stuk grond aan Hoeve Dieseghem aan de Wouter Volcaertstraat ter beschikking stellen om er een historische hoevetuin aan te leggen. De plannen worden in november voorgesteld. Lire la suite ⮕