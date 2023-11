“Een hond ­zorgde op mijn veertiende voor een levenslange angstpsychose”

DE FOLDERVRETER.

“Albert Heijn stunt met 1 plus 2 gratis, Princekoeken voor de helft van de prijs én gehakt tegen bodemprijzen”SJOTCAST. Frank en Franky #5: “KV Mechelen heeft te veel kwaliteit om te zakken: Steven Defour moet zich zorgen maken”

In Italië worden steeds minder kinderen geboren – en dat is een groeiend probleemItalië heeft de oudste bevolking in Europa. Er worden steeds minder kinderen geboren en dat weegt op de economie. ‘Het maatschappelijke model gaat er nog altijd van uit dat moeders thuis blijven, of dat hun baan er niet écht toe doet.’ Lire la suite ⮕

Autoriteiten in Maine wisten al maanden dat de schutter een bedreiging vormdeDe autoriteiten wisten hoe kritiek de geestelijke gezondheidstoestand was van Robert Card. Dat bewijzen nieuwe documenten van het politiedepartement in Maine. Toch kon de oud-militair wapens aankopen en achttien mensen om het leven brengen in Amerika’s dodelijkste schietpartij dit jaar. Lire la suite ⮕

Op zoek naar moordenaar van advocate: ‘Hij leek een duivenmelker, maar met een pistool’De moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen blijft spoorloos. Geen enkele getuige herkende hem, en zijn robotfoto brengt geen soelaas. Op verschillende plaatsen is er verhoogde waakzaamheid. Lire la suite ⮕

Uitdaging aanvaard: een perfecte omelet bakken + een perfecte vegan variantEen winnend recept vinden voor een oerklassieker is een plezier. Maar als de plantaardige variant al even perfect blijkt, is het dubbel feest. Onder het motto twinning is winning zoekt Barbara Serulus twee keer naar de ultieme bereidingswijze, met vallen en opstaan onderweg. Deze week deelt ze haar queeste naar de perfecte Franse omelet. Lire la suite ⮕

Klimaatdichters leggen laatste woord van Europees kunstproject in Hobokense Polder: “We willen poëzie levend mAfgelopen jaar gingen de klimaatdichters al drie keer samen met een groep op pad om woorden in het landschap achter te laten. Zo maken ze een collectief kunstwerk dat bestaat uit tekst, beeld en landschap. Dat doen de dichters samen met het Poëziecentrum in het kader van ArtACT, een Europees project dat activisme en kunst wil samenbrengen. Lire la suite ⮕

Wie geeft een zier om de Vlaamse deplorables?In 2016 maakte Hillary Clinton een blunder van een nauwelijks te bevatten omvang voor een politica met decennia ervaring op de teller. Ze zei namelijk een keer hardop wat ze echt dacht. Ze stond al niet bekend als een warme vrouw met veel voeling voor de gewone man, maar op een dag kwam het er allemaal uit. Lire la suite ⮕