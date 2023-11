Een Egyptische kamer, een astrologische dierenriem en veel geheimen: kijk mee binnen in het merkwaardige Huis

Dit verandert op 1 november: hogere uitkeringen en pensioenen, geen papieren verkeersboetes voor wie eBox gebruikt en belangrijke vernieuwing op huurmarkt

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Originele (kerst)cadeautjes of een snijplank van houtsnippers: inspiratie voor in huisVerf voor elke kamer, originele cadeautjesjacht en zijdezachte tapijten die je huis opwarmen. Maak het gezellig binnen met deze spulletjes.

Uitdaging aanvaard: een perfecte omelet bakken + een perfecte vegan variantEen winnend recept vinden voor een oerklassieker is een plezier. Maar als de plantaardige variant al even perfect blijkt, is het dubbel feest. Onder het motto twinning is winning zoekt Barbara Serulus twee keer naar de ultieme bereidingswijze, met vallen en opstaan onderweg. Deze week deelt ze haar queeste naar de perfecte Franse omelet.

"Een hond ­zorgde op mijn veertiende voor een levenslange angstpsychose"Ik zou zo graag een hondenman zijn. Dat andere mensen over mij zeggen: met mensen heeft hij het moeilijk, maar Nico en honden, dat is iets heel bijzonders. Ik zelf zie dat voor mij als een scene uit de nog te maken film The dogwhisperer.

Eerste buitenlanders verlaten Gaza via Egyptische grensWoensdagochtend heeft een eerste groep buitenlanders en zwaargewonden de Gazastrook kunnen verlaten naar Egypte. De grens werd geopend na een overeenkomst tussen Egypte, Israël en Hamas.

Rob Luft put inspiratie uit Egyptische quarantaineMelodieuze composities, licht en toch pakkend gitaarspel: Rob Luft levert alweer een prachtige cd af.

Noa Lee komt gracieus uit de schaduwNoa Lee debuteert fraai met een gulle collectie synthpop, die altijd een beetje onthecht.