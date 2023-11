Économisez gros sur vos factures d'énergie avec ce thermostat intelligent Google Nest payable par écochèques

Google Nest : le thermostat connecté qui veut du bien à votre portefeuille Le thermostat Google Nest 3e génération présente de nouvelles fonctionnalités qui le démarquent des autres modèles sur le marché. Doté de nouveaux anneaux et d'un grand écran offrant un affichage clair, il va au-delà du simple contrôle de la température ambiante en régulant également la production d'eau chaude.

Contrôlez les températures à distance, recevez des alertes en cas de variations extrêmes, et assurez-vous que tout va bien chez vous, même lorsque vous n’êtes pas à la maison.

