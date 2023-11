Ecaussinnes et Estinnes se départagent aux tirs au but: «Un match serré et engagé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Voici l’équipe-type, le classement des buteurs et les dernières infos de P3C: un bon groupe de suspendus ce week-end

P3C | Maurage en panne de victoire depuis trois semaines: «Dimanche, nous devons prendre des points» (+ tour des terrains et équipe-type)

Des eaux usées industrielles sont rejetées directement dans la Sennette à Ecaussinnes : « Il faut agir, IDEADepuis plusieurs mois, de la mousse blanche apparaît fréquemment sur les eaux de la Sennette à Marche-lez-Ecaussinnes. Des produits polluants seraient rejetés par une petite canalisation dans le cours d’eau. Ces eaux industrielles proviendraient d’entreprises avoisinantes qui n’épurent pas leurs eaux usagées. Lire la suite ⮕

Ecaussinnes veut donner une seconde vie aux chrysanthèmes pour la Toussaint : « Chaque année, 11 tonnes deLa commune d’Ecaussinnes lance un projet de recyclage des chrysanthèmes en collaboration avec Ecocim. Les plantes seront placées en hivernage dans des serres froides puis revendues l’année d’après dans des commerces locaux. Lire la suite ⮕

Deux tweeners, un lob et un smash, Musetti et Dimitrov régalent au Master 1000 de ParisDimitrov – Musetti, c’est un duel de coup droit à une main, mais surtout un combat d’esthète. Et les deux hommes... Lire la suite ⮕

AB Inbev réalise un trimestre de croissance malgré un ralentissement aux USALe géant brassicole belgo-brésilien AB Inbev a enregistré une augmentation de 4,1% de son Ebitda (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), à 5,431 milliards de dollars, au cours du troisième trimestre 2023. Lire la suite ⮕

Japon: prise d'otages dans un bureau de poste, un homme potentiellement arméUn homme potentiellement armé retenait au moins une personne en otage dans un bureau de poste dans le département de Saitama (nord-ouest de Tokyo), ont annoncé mardi les autorités locales. Lire la suite ⮕