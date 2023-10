Dyson : économisez 150 € sur le prix de l’aspirateur balai V10 Extra avec MediaMarkt

Dyson V10 Extra : l’aspirateur balai qui va vous faire aimer le ménage Comme la majorité des gens, vous détestez faire le ménage ? Hélas, il faut recommencer toutes les semaines, et encore plus souvent pour déloger la poussière et les miettes sur le sol, surtout si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie. Bonne nouvelle, passer l’aspirateur peut devenir un plaisir avec l’aspirateur balai Dyson V10 Extra.

En un clic, il se transforme en aspirateur à main, parfait pour chasser les saletés sur vos fauteuils, canapés, matelas et sièges auto. Enfin, l’aspirateur balai Dyson V10 Extra ne vous lâchera jamais.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Bon plan : économisez 60 € sur cette friteuse sans huile à double tiroir Domo avec MediaMarktVous aussi, succombez à la praticité et aux saveurs incomparables de la friteuse sans huile familiale Domo Airfryer DO537FR. En ce moment, MediaMarkt l’affiche à 123 € au lieu de 189,95 €. Lire la suite ⮕

Drie extra punten voor Cappellen na forfaitzege tegen beloften van OHLOndanks de 0-1-nederlaag van Royal Cappellen FC tegen de beloften van Oud-Heverlee Leuven, mogen coach Yves Van Borm en zijn manschappen toch drie punten bijschrijven. OHL voldeed niet aan de regels voor beloftenclubs en verliest met een forfaitscore. Lire la suite ⮕

Verwijdering aarden wal moet Zilvermeerhaven Port Aventura extra parkeerruimte gevenHet provinciebestuur van Antwerpen wil de parking van Zilvermeerhaven Port Aventura uitbreiden door de bestaande aarden wal te verwijderen. Het openbaar onderzoek voor de vereiste omgevingsvergunning loopt tot en met zaterdag 25 november. Lire la suite ⮕

Wintertijd begint dit weekend: moet u wel blij zijn met dat extra uur slaap?In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we weer over van zomer- naar wintertijd. Om drie uur 's ochtends draaien we de klok één uur terug en wordt Lire la suite ⮕

Glen De Boeck krijgt excuses van Filip Joos na grapje op Extra Time: “Ik kan mijn jasje heus wel zelf dragen”Glen De Boeck krijgt er geen extra assistent bij en heeft ook geen slippendragers nodig. Dat laatste maakte hij deze week na de uitzending van Extra Time ook duidelijk aan VRT-journalist Filip Joos. Lire la suite ⮕

De Croo verzet zich tegen herziening EU-begroting, die België 600 à 800 miljoen euro per jaar extra kan kostenBelgië kan niet akkoord gaan met het voorstel van de Europese Commissie om de meerjarenbegroting bij te passen, zegt premier Alexander De Croo. Hij is niet alleen in zijn verzet. Lire la suite ⮕