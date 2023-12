Duizendste veroordeling in Sky ECC-dossier uitgesproken

Deze week werd de duizendste veroordeling in een Sky ECC-dossier uitgesproken. Sinds de kraak van de chatdienst kon de politie al 3.627 verdachten identificeren. “Het is duidelijk dat we de misdaad stevige klappen toedienen”, reageert minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld).De kraak van de bij (toch vooral drugs)criminelen razend populaire versleutelde berichtendienst Sky ECC, stuurde in maart 2021 een schokgolf door het criminele milieu.

Lange tijd hadden de gebruikers van de chatdienst zich onaantastbaar gewaand. In berichten communiceerden ze openlijk over tonnen cocaïne, sportzakken vol geld en het ontvoeren en (dood)martelen van concurrenten. Door de berichten te decoderen en mee te lezen, kon de federale gerechtelijke politie Antwerpen niet alleen een hoop geweldmisdrijven verijdelen en enorme partijen coke onderscheppen, de berichten — meer dan een miljard — zorgden er ook voor dat de volledige criminele keten in beeld gebracht wer





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Wie deze Tesla te snel doorverkoopt, riskeert een enorme boeteWie een Tesla Cybertruck koopt en die binnen het jaar weer doorverkoopt, moet een boete van liefst 50.000 dollar (46.000 euro) betalen aan de autobouwer. Dat is in alle stilte toegevoegd aan de overeenkomst die je moet ondertekenen bij de aankoop, ontdekten gespecialiseerde nieuwssites.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Genoeg is genoeg: deze stad weigert nieuwe culinaire evenementenWie een nieuw foodtruckfestival wil organiseren, mag Brugge schrappen als locatie. De stad weigert bijkomende culinaire evenementen omdat ze er al genoeg van heeft. “Nog eens twee erbij, dat zou geen meerwaarde bieden”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Midden-Oostenexpert: ‘Hamas is de symbolische winnaar van deze gijzelaarsdeal’‘Hamas krijgt hiermee opnieuw legitimiteit als politieke actor’, zegt de Franse Midden-Oostenexpert Thomas Pierret over het akkoord tussen Israël en Hamas.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Factcheck: deze foto’s van Israëlische speurhonden zijn gegenereerd met behulp van artificiële intelligentieOp sociale media gaan beelden rond van honden met opzichtige Israëlische vlaggen die poseren voor een ruïne. Volgens socialemediagebruikers zou het

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Factcheck: deze foto’s van Palestijnse kinderen die hun kat terugvinden zijn AI-gegenereerdOp sociale media circuleren foto's van kinderen die met een kat in hun handen in het puin zitten. De beelden lijken gegenereerd met behulp van artificiële

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

‘Beste NMBS, deze eenvoudige tip lost uw stiptheidsprobleem helemaal op’Gaan we het tijdens ons leven nog meemaken dat de treinen van de NMBS op tijd rijden? In de huidige omstandigheden is dat bijzonder twijfelachtig. Het

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »