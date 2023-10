Duitse windmolenreus Siemens Energy wil staatsgaranties

De Duitse windturbineproducent Siemens Energy is donderdag op de beurs van Frankfurt een derde van zijn waarde verloren. Aanleiding voor de koersval zijn geruchten over mogelijke staatssteun. Duitse media melden dat het bedrijf mogelijk staatsgaranties nodig heeft om miljardenleningen mogelijk te maken. Volgens het bladzou de staat voor 15 miljard euro aan leningen moeten garanderen. Het betekent dat de overheid de lening afbetaalt als Siemens Energy dat zelf niet meer zou kunnen.

Siemens Energy maakte donderdag zelf bekend dat zijn Spaanse dochter Gamesa geen nieuwe contracten aangaat voor sommige offshore-projecten. Daardoor zal de omzet volgend jaar lager liggen dan verwacht, en zullen de verliezen hoger uitkomen. Het bedrijf reageerde op de berichten in de pers door te erkennen dat er met zowel de banken als met de Duitse overheid gepraat wordt over kredietgaranties. Die zijn nodig om de ‘verwachte sterke groei’ mogelijk te maken, aldus het bedrijf.

De Europese windenergiesector zit al langer in zwaar weer. Hoge inflatie, hogere staal- en betonprijzen hebben de kostprijs van een windturbine tot veertig procent doen stijgen. Daardoor kreeg het aandeel Siemens Energy eerder dit jaar ook al een opdoffer.bij de winddivisie Siemens Gamesa komen er nog bovenop. Gamesa kwakkelt al verscheidene jaren door aanhoudende problemen bij de Spaanse tak. headtopics.com

Siemens Energy is leverancier van de turbine voor de nieuwe gascentrale Les Awirs die Engie in Flémalle bouwt. Het bedrijf benadrukt in zijn persbericht dat de divisie die zich bezighoudt met de bouw van gasturbines, volgend jaar 'excellente resultaten' zal kunnen voorleggen.

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...'Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier'Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

