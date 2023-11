De Duitse minister van Financiën Christian Lindner twijfelt eraan dat Duitsland in 2030 kan stoppen met het opwekken van energie uit steenkool. Die vervroegde uitfasering van de steenkoolcentrales staat nochtans in het regeerakkoord van twee jaar geleden. ‘Zolang er geen duidelijkheid is over beschikbare en betaalbare energie, moeten we stoppen met dromen over een uitfasering in 2030’, zo zegt Lindner in de krant Kölner Stadt-Anzeiger.

steenkoolcentrales te vervroegen van 2038 naar 2030. Die vervroegde timing heeft volgens Lindner sowieso ‘weinig zin voor het klimaat’ omdat de CO2-emissies die zouden uitgespaard worden met de Duitse ingreep volgens de Europese regels rond emissiehandel perfect kunnen ingenomen worden door hogere CO2-emissies in bijvoorbeeld Polen, zo redeneert Lindner.

Milieuorganisatie Friends of the Earth dringt echter aan op het vasthouden van 2030 als deadline. Anders haalt Duitsland de afgesproken klimaatdoelstellingen niet, meent de organisatie. ‘De CO2-certificaten die door de ingreep in Duitsland vrijkomen, moeten worden geannuleerd zodat de uitstoot niet elders in Europa kan overgenomen worden. Verkeerde informatie wordt niet juist omdat ze voortdurend herhaald wordt’, zo zegt Olaf Bandt van de organisatie. headtopics.com

Volgens Friends of the Earth zal elektriciteit op basis van kolencentrales binnenkort niet meer nodig zijn door de sterke “marktdynamiek op het vlak van hernieuwbare energie”. 'Vlaams voorstel voor kinderopvang gaat niet over meer jobs. Het gaat over wie rijk is nog rijker maken'

Duitse minister twijfelt aan uitfasering kolencentrales in 2030De Duitse minister van Financiën Christian Lindner twijfelt eraan dat Duitsland in 2030 kan stoppen met het opwekken van energie uit steenkool. Die vervroegde uitfasering van de steenkoolcentrales staat nochtans in het regeerakkoord van twee jaar geleden. Lire la suite ⮕

Duitse minister twijfelt aan uitfasering kolencentrales in 2030De Duitse minister van Financiën Christian Lindner twijfelt eraan dat Duitsland in 2030 kan stoppen met het opwekken van energie uit steenkool. Die vervroegde uitfasering van de steenkoolcentrales staat nochtans in het regeerakkoord van twee jaar geleden. Lire la suite ⮕

Duitse extreemrechtse politicus gearresteerd wegens mogelijk bezit nazisymbolenDe Duitse politie heeft een politicus van het extreemrechtse AfD gearresteerd, zo meldt een woordvoerder van de openbare aanklager maandag. De 22-jarige Daniel Halemba wordt verdacht van opruiing en het bezit van nazisymbolen. Lire la suite ⮕

Duitse extreemrechtse politicus gearresteerd wegens mogelijk bezit nazisymbolenEr was een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de jongeman die onlangs als jongste politicus ooit werd verkozen in het parlement van de deelstaat Beieren. Lire la suite ⮕

Vooruit koopt rechtszaak af van ex-medewerkster, personeelsleden steunen partij in open briefDe vrouw werd in mei 2021 op café na een huwelijksfeest van een collega aangerand door een andere collega, nadat ze eerder al ongepaste berichten van hem Lire la suite ⮕

Trooz à l’heure de sa reconstruction post-inondationsUn peu plus de deux ans après les inondations de juillet 2021, la commune de Trooz s’apprête à lancer ses grands... Lire la suite ⮕