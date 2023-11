Duitse minister twijfelt aan uitfasering kolencentrales in 2030

“Zolang er geen duidelijkheid is over beschikbare en betaalbare energie, moeten we stoppen met dromen over een uitfasering in 2030”, zo zegt Lindner in de krant Kölner Stadt-Anzeiger.

In het regeerakkoord van 2021 sprake de Duitse sociaal-democraten, de groenen en het liberale FDP van Lindner af om de uitfasering van de steenkoolcentrales te vervroegen van 2038 naar 2030. Die vervroegde timing heeft volgens Lindner sowieso “weinig zin voor het klimaat” omdat de CO2-emissies die zouden uitgespaard worden met de Duitse ingreep volgens de Europese regels rond emissiehandel perfect kunnen ingenomen worden door hogere CO2-emissies in bijvoorbeeld Polen, zo redeneert Lindner.Milieuorganisatie Friends of the Earth dringt echter aan op het vasthouden van 2030 als deadline. Anders haalt Duitsland de afgesproken klimaatdoelstellingen niet, meent de organisatie.

Volgens Friends of the Earth zal elektriciteit op basis van kolencentrales binnenkort niet meer nodig zijn door de sterke "marktdynamiek op het vlak van hernieuwbare energie".

