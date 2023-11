Duale opleiding fietshersteller zit in de lift

Sinds de coronapandemie boomt de fietssector meer dan ooit, maar toch vinden fietsenwinkels moeilijk geschoold personeel voor montage en herstellingen in de werkplaats. Opleidingscentrum De Masten …

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …De sporthal in Hoogboom kan rekenen op een volledige energetische renovatie. De gemeente Kapellen zoekt een studiebureau voor het uitschrijven van een bestek.Sporting Du Pays De Charleroi probeerde zondag de controle te krijgen over de wedstrijd tegen Cappellen FC. Dat leidde tot een 0-3 zege.

Toby Alderweireld kan inbraakpoging van zich afzetten, maar: "Mijn vrouw zal voor lange tijd niet meer alleen thuisblijven" Toby Alderweireld (34) ging in de topper op Jan Breydel - zoals we dat van hem gewoon zijn - voorop in de strijd. Met een kopbalkans kwam de kapitein van Antwerp zelfs dicht bij de winning goal. …Wie in nood is, wil zo vlug mogelijk hulp. Dat is wat hulpdiensten graag bieden, maar interventies vinden soms moeilijk het juiste adres, omdat huisnummers niet of onduidelijk zichtbaar zijn.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …DE GRENS. Een potvis spotten, zandkastelen bouwen of springen op luchtkussen van 1.000 vierkante meter: vijf tips voor een herfstvakantiedag in Nederland

Inflatie op laagste peil sinds januari 2022, groei trekt onverwacht aanDe inflatie in België is opnieuw fors gedaald, van 2,39 procent in september tot 0,36 procent in oktober. De spilindex is wel overschreden. De economische groei in België is dan weer aan het aantrekken. Lire la suite ⮕

Minstens twintig nieuwe ‘klimaatbommen’ in gebruik genomen sinds 2020Momenteel zijn in de wereld 425 ‘klimaatbommen’, dat zijn gas-, steenkool- of olievoorraden die elk de uitstoot van minstens één miljard ton CO2 veroorzaken, geïdentificeerd in activiteit of in projectstatus. Lire la suite ⮕

Leven in een verwoeste stadAvdiivka, een voorstad van Donetsk, is al sinds 2015 een speelbal in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Sinds een tweetal weken beheerst de stad opnieuw het nieuws van het Oekraïense front, omdat Rusland haar probeert te heroveren. Lire la suite ⮕

Nona Van Braeckel: ‘Ik ben niet gelovig. Maar sinds mijn papa is gestorven, wil ik dat er iets is’Op haar zestiende verloor Nona Van Braeckel haar vader aan kanker. In de podcast Na de rouwstoet vertelt de Studio Brussel-presentatrice en Youtuber hoe ze leerde leven met dat verdriet. Lire la suite ⮕

“X verloor in één jaar tijd helft van waarde”X, het voormalige Twitter, heeft aanzienlijk aan waarde verloren sinds miljardair Elon Musk het sociale medium kocht. Dat melden verschillende gespecialiseerde media. Lire la suite ⮕