Du changement pour les éleveurs de poneys et chevaux à Leuze : la taxe exonérée lorsqu’ils sont utilisés à des

Mort de Matthew Perry : cet élément qui prouve que le drame aurait pu être évité

Disparition du petit Emile : un proche du jeune agriculteur soupçonné brise le silence, « il n'est ni suspect, ni innocent » Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023

La victime de la collision frontale au pont Festu à Pipaix était âgée de 54 ans : elle s’appelait Laurence Quiévreux Le grand rond-point du zoning industriel Tournai Ouest 1 à Marquain va enfin être remis en état : découvrez la date des premiers travaux

Quatre personnes, dont deux enfants en bas âge, emmenées à l'hôpital après l'incendie de leur maison près de Wiers

Boxe anglaise : Stage detrois jours pour les boxeuses à LeuzeDepuis qu’elle est secrétaire générale et directrice technique de la ligue francophone, Bérénice Rousseau fourmille d’idées. Ce dernier week-end, les filles étaient à l’honneur avec un stage de 3 jours et une soirée de combats. Lire la suite ⮕

Une conductrice décède dans une collision frontale à Leuze-en-HainautUne conductrice a été tuée sur le coup à la suite d'une collision frontale sur la chaussée de Tournai (RN7) à Leuze-en-Hainaut, lundi en fin de matinée. La voirie était toujours fermée à la circulation vers 13h00, ont indiqué les pompiers. Lire la suite ⮕

Bestuurster overleden bij frontale aanrijding in Leuze-en-HainautBij een frontale aanrijding maandag omstreeks 10 uur op de Chaussée de Tournai (N7) in het Hengouwse Leuze-en-Hainaut is één bestuurster om het leven gekomen. Dat is vernomen van de lokale hulpverleningszone. Lire la suite ⮕

Leuze-en-Hainaut : une quinquagénaire perd la vie dans une collision frontaleUne conductrice a été tuée sur le coup à la suite d'une collision frontale sur la chaussée de Tournai (RN7) à... Lire la suite ⮕

Voici les meilleures destinations automnales pour les étudiantsLa pause approche et nous avons hâte. Alors, on part où à la Toussaint et surtout, on part pour pas cher car on est étudiants. On part en avion ou en train ? Petit budget et budget moyen, les destinations seront pour tous les goûts. Comme à chaque fois, tu pourras retrouver les vols sur l’application Skyscanner. Lire la suite ⮕

Les 15 bornes de rechargement pour les voitures et les vélos seront installées pour la fin 2024 dansDans le courant de l’année 2024, 15 nouvelles bornes de recharge électrique seront installées sur différents quartiers de la commune de Grâce-Hollogne. Elles permettront de recharger les voitures mais aussi les vélos. Lire la suite ⮕