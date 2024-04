Drugslab ontdekt in Lille

Nationaal drugscommissaris Ine Van Wymeersch is niet verrast dat er in Lille woensdag een drugslab werd ontdekt. “We zien het regelmatig dat er een drugslab ontdekt wordt op plekken waar we het niet verwachten”, zegt Van Wymeersch inVolgens Van Wymeersch kan dat overal zijn. ”In een afgelegen gebied, maar ook in een gewoon rijhuis. Het aantal ontdekte labo’s is in 2023 bijna verdubbeld.

Waar die vroeger vooral in de grensregio met Nederland voorkwamen, schuiven ze nu steeds meer op naar het binnenland. Zoals nu bijvoorbeeld in Poederlee.”Daarnaast vraagt Van Wymeersch buurtbewoners en verhuurders van panden om alert te zijn voor criminelen. “Het is namelijk zo dat als je als eigenaar medeverantwoordelijk gesteld kan worden. Er zijn aandachtspunten om geen malafide huurders aan te trekken. Als iemand bijvoorbeeld in hoge aantallen cash wil betalen, dan zit er hoogstwaarschijnlijk een addertje onder het gra

