‘Drugsbendes zijn als het veelkoppige zeemonster Hydra: elke afgehakte kop groeit er dubbel terug aan’

Vorige week nog werd er in een container in de Euroterminal van de Waaslandhaven 2.000 à 3.000 kilogram cocaïne ontdekt. — © belga

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen.

Borsbeeks bestuur tevreden met lagere belastingen in Antwerpen: “Blij dat ze oren naar ons hebben gehad”Het verlagen van de aanvullende personenbelasting vanaf het aanslagjaar 2024 is goed nieuws voor de Borsbekenaren wanneer de fusie met de stad doorgaat. Dit laat schepen Walter Kiebooms (N-VA) weten. Lire la suite ⮕

Tram ontspoord aan Rijnkaai in Antwerpen: een persoon lichtgewondIn Antwerpen is zaterdagmorgen een tram ontspoord. Een passagier op de tram raakte lichtgewond. Er zouden geen andere partijen betrokken zijn bij het ongeval. Lire la suite ⮕

Wilde achtervolging vanuit Nederland eindigt in Antwerpen: SRT rijdt verdachte klemHet snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft vrijdagnacht een wagen klemgereden in het Antwerps havengebied. Dat gebeurde op vraag van de Nederlandse politie, na een wilde achtervolging. De verdachte werd uiteindelijk gearresteerd. Hij had geen rijbewijs, maar wel cannabis op zak. Lire la suite ⮕

Guido (69) was uitbehandeld, nu is hij kankervrij dankzij nieuwe therapie van UZ AntwerpenUitbehandeld. Dat kreeg Guido Wouters (69) uit Lommel in 2020 te horen nadat hij vijf jaar tegen lymfeklierkanker had gevochten. Tot hij kon deelnemen aan een veelbelovende studie in het UZ Antwerpen. “Na een maand waren de vlekken op de scan voor 85 procent weg, nu is er niets meer te zien. Lire la suite ⮕

Arbeider overleden nadat hij kraan op zich krijgt in haven van AntwerpenIn de haven van Antwerpen is zaterdagmorgen een arbeider overleden nadat hij een deel lading op zich kreeg. Lire la suite ⮕