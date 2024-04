Droneaanval in Soedan: twaalf doden en dertig gewonden

Bij een droneaanval in het oosten van Soedan zijn dinsdag minstens twaalf doden en dertig gewonden gevallen. Dat hebben getuigen en medewerkers van de gezondheidsdiensten gemeld aan het Franse nieuwsagentschap AFP.De aanval vond plaats in Atbara, een stad die tot nu toe gespaard was gebleven van de bloedige oorlog die Soedan al bijna een jaar teistert.

Volgens getuigen was er als gevolg van de aanval een brand uitgebroken tijdens een iftar, de maaltijd die moslims tijdens de ramadan nuttigen net na zonsondergang. De iftar werd georganiseerd door de islamistische militie al-Bara, die in de Soedanese oorlog meevecht aan de zijde van het leger. Er waren zowel burgers als militieleden aanwezig. De Soedanese gezondheidsdiensten melden dat twaalf doden en dertig gewonden naar het ziekenhuis van Atbara zijn gebracht. Het is niet duidelijk of het om burgerslachtoffers gaat. Eerst was nog sprake van zeven doden en tien gewonde

