Droits de succession, abus sexuels, fête d'anniversaire et familles ukrainiennes : les actualités du jour

Bjorn (35) doit payer plus de 100 000 euros de droits de succession après le décès de sa mère, mais il est dos au mur : "Nous ne pouvons pas vendre l'héritage". "Elle caressait mes seins et glissait sa main entre mes jambes" : notre rédaction a pu consulter des procès-verbaux sur les abus sexuels commis par des religieuses dans un foyer tristement célèbre.

:

Succession : comment léguer de la meilleure façon son héritage ? Soyez-en conscients, les droits de successions en Belgique sont parmi les plus élevés au monde, avec la France.

Gaza : l'ONU déplore une 'forte hausse de la haine' dans le monde depuis le 7 octobre. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme Volker Türk a déploré samedi 'une forte hausse de la haine'

La situation en Cisjordanie 'est alarmante et urgente', selon l'ONU. La situation en Cisjordanie occupée est 'alarmante et urgente' selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, insistant notamment sur les violences de colons israéliens à l'encontre de la population palestinienne.

Plus de 600 pendaisons en Iran cette année, un record en huit ans. Plus de 600 personnes ont été exécutées en Iran depuis le début de l'année, le chiffre annuel le plus élevé depuis huit ans alors qu'il reste encore deux mois avant la fin de l'année, a déclaré vendredi un groupe de défense des droits humains.

