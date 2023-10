Droge start van de dag, later buien en maxima tot 15 graden

Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje zenuwachtig”Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje zenuwachtig”Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin. Lire la suite ⮕

Weerbericht: Eerst droog, daarna buienNa een overwegend droog begin van de dag neemt de bewolking maandag toe en vallen overal buien of regen. Het kwik stijgt tot 11 graden in de Hoge Ardennen en tot 14 of 15 graden elders in het land. Dat zegt het KMI. Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

De Smaakmakers laten Nederland culinair genietenHet Olense barbecueteam Smaakmakers heeft zaterdag in het nationale park De Hoge Veluwe het Open Nederlands Kampioenschap Culinair Wild Barbecue gewonnen. Lire la suite ⮕

“Hamas-kopstukken die gewapende paragliders en duikers naar Israël stuurden zijn gedood”Het Israëlische leger heeft twee kopstukken van Hamas gedood. Dat bevestigen de Israëlische legerleiding en een Israëlisch beveiligingsagentschap. Het zou gaan om het hoofd van het luchtcommando, Asem Abu Rakaba en het hoofd van Hamas’ marine-eenheid. Die laatste voerde deze week nog het commando over een infiltratiepoging van op zee. Lire la suite ⮕