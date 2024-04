Drive-away dolls : une comédie loufoque signée Ethan Coen

Film de course-poursuite ? Love story lesbienne ? Comédie loufoque ? 'Drive-away dolls' est tout ça à la fois. Ethan Coen, pour la première fois de sa carrière, bosse sans son frère Joel et a choisi comme partenaire d’écriture sa femme, Tricia Cooke.

C’est un scénario innovant, qui mélange une histoire d’amour lesbienne, une course-poursuite, et une grosse dose d’humour, qu’est ce qui vous a le plus attiré dans ce projet ? Geraldine Viswanathan : Je pense qu’Ethan Coen et Tricia Cooke sont des icônes, et des légendes dans l’industrie cinématographique. Le script peut sembler un peu déjanté mais si quelqu’un peut le réaliser ce sont eux. Comment avez-vous trouvé le bon ton pour cette comédie ? Comment savoir jusqu’où on peut aller ? Beanie Feldstein : Pendant mon audition, avec Ethan et Tricia, je jouais une des premières séquences et ils m’ont dit 'tu ne peux pas aller trop loin dans ton obsession avec le personnage', alors j’ai gardé ce conseil tout au long du tournag

