Drie tieners vermoorden dakloze in Duitsland en zetten alles op film

Natuurbegraafplaats naast het bestaande kerkhof. Aanleg start in novemberZwaar verdict voor Anthony Valencia en Antwerp: winger drie maanden buiten strijd met gebroken kuitbeen

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenWalter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” headtopics.com

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

“Vier vermiste zeelui vermoedelijk dood” na botsing vrachtschepen voor Duitse kustMen gaat ervan uit dat de vier zeelui die dinsdag na een botsing van twee vrachtschepen in de Bocht van Duitsland vermist raakten, dood zijn. Dat meldt een woordvoerder van de maritieme hulpdiensten woensdag. Lire la suite ⮕

Radicaal-linkse Sahra Wagenknecht richt nieuwe Duitse partij op: ‘Zij kan extreemrechts halveren’Met een nieuwe partij mikt de conservatieve socialiste Sahra Wagenknecht nadrukkelijk op Duitse kiezers die vandaag verleid worden door extreemrechts. Een eerste peiling laat zien dat haar partij ambities mag koesteren. Lire la suite ⮕

Duitse windmolenreus Siemens Energy wil staatsgarantiesSiemens Energy praat met de Duitse overheid over mogelijke staatsgaranties. De Spaanse tak van het bedrijf beperkt het aantal nieuwe orders. Lire la suite ⮕

Poetins vriend in Duitsland krijgt een feestje in mineurVandaag wordt de Duitse oud-kanselier Gerhard Schröder in besloten kring gevierd voor zijn zestig jaar lidmaatschap van de SPD. Hij is in ongenade gevallen, omdat hij Vladimir Poetin ook na de Russische invasie blijft steunen. Lire la suite ⮕

Beste coëfficiëntenoogst van het seizoen: slechts drie toplanden doen beter dan België in Europese midweekDrie zeges, één gelijkspel en één nederlaag. De Belgische club scoorden tijdens de voorbije Europese middenweek met 1.400 verse punten voor de coëfficiënt hun beste oogst tot dusver. Voor de tweede speelronde op rij doen slechts drie (top)landen beter: de clubs uit Duitsland, Engeland en Frankrijk haalden net meer punten. Lire la suite ⮕

Zwaar verdict voor Anthony Valencia en Antwerp: winger drie maanden buiten strijd met gebroken kuitbeenHet was woensdag niet het avondje van Antwerp en al zeker niet dat van Anthony Valencia. De Ecuadoraanse winger werd ingebracht tijdens de 1-4-nederlaag tegen Porto, maar hij moest zijn invalbeurt vroegtijdig staken. Valencia liep een breuk op aan het kuitbeen en is ongeveer drie maanden out. Lire la suite ⮕