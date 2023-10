Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Dreigt het Israëlische leger in de val van Hamas te trappen?Zou het kunnen dat Hamas met zijn massamoord op zeker 1.400 Israëliërs de regering van Benjamin Netanyahu in een gigantische val wil lokken? Zeker is dat de steeds zwaardere Israëlische bombardementen op Gaza en een grond­offensief gigantische militaire en politieke risico’s inhouden. Lire la suite ⮕

Door Hamas ontvoerde Duits-Israëlische festivalganger Shani Louk overledenDe jonge Duitse vrouw Shani Louk, die op 7 oktober aanwezig was op het Supernova-muziekfestival in Israël en door Hamas-militanten ontvoerd werd, is overleden. Dat heeft haar moeder maandag bevestigd aan het Duitse persagentschap DPA. De exacte omstandigheden van haar overlijden zijn nog niet duidelijk. Lire la suite ⮕

“Hamas-kopstukken die gewapende paragliders en duikers naar Israël stuurden zijn gedood”Het Israëlische leger heeft twee kopstukken van Hamas gedood. Dat bevestigen de Israëlische legerleiding en een Israëlisch beveiligingsagentschap. Het zou gaan om het hoofd van het luchtcommando, Asem Abu Rakaba en het hoofd van Hamas’ marine-eenheid. Die laatste voerde deze week nog het commando over een infiltratiepoging van op zee. Lire la suite ⮕

Horen journalisten thuis in de cinemazalen van het Israëlische leger?De aandacht verschuift van de oorlogsmisdaden van Hamas naar die van Israël. De persdienst van het Israëlische leger nodigde daarom journalisten uit naar een screening van Hamasbeelden. De Standaard ging niet kijken. Lire la suite ⮕

Dronebeelden tonen ravage in Gaza na Israëlische bombardementenLangzaamaan worden de telefoonlijnen en het internet in Gaza weer hersteld. Ook videobeelden uit de getroffen zone komen weer binnen. Op dronebeelden is te zien hoe groot de ravage is na de Israëlische bombardementen in Gaza. Israël heeft naar eigen zeggen al 450 bombardementen uitgevoerd. Lire la suite ⮕

Vroedvrouwbezoek dreigt duurder te worden: “We worden al jaren te weinig betaald”De beroepsvereniging voor vroedvrouwen zijn een aanzienlijke budgetverhoging misgelopen. Dat zorgt ervoor dat veel vroedvrouwen zich deconventioneren om zo meer te kunnen verdienen. Een consultatie bij een vroedvrouw zou daardoor makkelijk 20 euro duurder kunnen worden. Lire la suite ⮕