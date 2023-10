Drankenhandel Goossens sluit na 57 jaar: “Service tot in de wagen, dat was onze leuze”

De klanten van Drankenhandel Goossens aan de Liersesteenweg in Lint kunnen zaterdag nog een laatste keer hun favoriete dranken komen kopen. “Na 57 jaar sluiten we de winkel op het juiste moment”, …Het Davidsfonds afdeling Lint doet ieder jaar gezwind mee aan de Nacht van de Geschiedenis. Deze keer werkt de vereniging samen met de Lintse Videoclub.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …De drie scholen van Lint hebben een cheque gekregen van het lokaal bestuur voor hun inspanningen rond netheid en een propere omgeving.

Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen en doelpuntenmakers van alle Antwerpse …Quinten Gebruers en Nick Kerkhofs boeken thuiszege op Kontich B headtopics.com

De Woongenoten verhuurt woningen aan gezinnen met een laag inkomen en aan vluchtelingen: “Een ethische belegging voor de aandeelhouders”Ook provincie stemt niet in met plannen voor centrumparking naast dreef Hof ter Linden

Zelf blijft hij op de vlakte, maar iedereen gaat ervan uit dat zij de “prille liefde” van Erik Van Looy is: wie is Anouck Lepère? Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg headtopics.com

“Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongeval

Lire la suite:

gva »

En weer sluit Europa de ogen voor de wreedheden van IsraëlEuropa heeft destijds zijn probleem met antisemitisme opgelost door het te exporteren naar het Midden-Oosten. Het schuldgevoel daarover maakt de Europese leiders blind voor wat nu gebeurt, schrijft Paul Goossens. Lire la suite ⮕

Voici le nouveau Directeur Général de la Ville de Waremme : « J’ai hâte de me mettre au service des citoyens »Ce mercredi soir, lors d’une séance extraordinaire à huis clos, le conseil communal de Waremme a validé la nomination de Stéphane Leclercq au poste de Directeur Général de la Ville. Waremmien depuis plus de 20 ans, ce quadragénaire qui a été chaleureusement applaudi par les élus, se réjouit de prendre ses fonctions. Lire la suite ⮕

Les syndicats dénoncent des licenciements « à la chaîne » aux CHU Brugmann et St-Pierre de BruxellesLes syndicats dénoncent une « ambiance de travail délétère » au sein du service des ressources humaines et des « licenciements à la chaîne ». Lire la suite ⮕

Zwitserse justitie sluit strafzaak tegen FIFA-voorzitter Gianni InfantinoDe Wereldvoetbalbond FIFA heeft donderdag bekendgemaakt dat de strafprocedure tegen voorzitter Gianni Infantino werd stopgezet. Die kwam in het vizier van het Zwitserse gerecht na enkele geheime ontmoetingen met een voormalig procureur-generaal. Lire la suite ⮕

Zwitserse justitie sluit strafzaak tegen Fifa-voorzitter Gianni InfantinoDe Wereldvoetbalbond Fifa heeft bekendgemaakt dat de strafprocedure tegen voorzitter Gianni Infantino werd stopgezet. Die kwam in het vizier van het Zwitserse gerecht na enkele geheime ontmoetingen met een voormalig procureur-generaal. Lire la suite ⮕

Vingt-sept projets de CPAS retenus pour lutter contre la fracture numériqueVingt-sept nouveaux projets de CPAS ont été retenus après le second appel à projets 'e-inclusion for Belgium' lancé par le Service public de programmation (SPP) Intégration sociale, et qui vise à lutter contre la fracture numérique, a annoncé jeudi la ministre de l'Intégration sociale, Karine Lalieux. Lire la suite ⮕