Dragons bestaan 75 jaar: : “Kleinkinderen en grootouders spelen hier hun match in hetzelfde weekend, prachtig

Wie Dragons zegt, denkt meteen aan het Gemeentepark en The Mansion. Maar dat is ooit anders geweest. Het was in Berchem dat de club boven de doopvont werd gehouden.

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Baaldag voor Hanne en Stijn Desmet: overtredingen en val in finales voor Belgische shorttrackersOp de eerste finaledag van de tweede Wereldbeker in het Canadese Montreal ging Hanne Desmet zich zaterdag in de finale van de 1500 meter te buiten aan twee overtredingen en viel broer Stijn Desmet in zijn eindstrijd op die afstand in kansloze positie en om zo als zevende te eindigen. Lire la suite ⮕

Hanne en Stijn Desmet spoelen eerdere teleurstelling door en loodsen Belgische gemengde aflossingsploeg naar wDe Belgische gemengde aflossingsploeg heeft zaterdag tijdens de Wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Canadese Montreal de B-finale gewonnen. Het kwartet van bondscoach Ingmar van Riel ging de Verenigde Staten (tweede) en Frankrijk (derde) voor. Lire la suite ⮕

Mannetjesorka gespot voor Belgische kustVoor de Belgische kust zwemt sinds zondagochtend een mannetjesorka. Het is de allereerste bevestigde waarneming van een orka voor onze kust. Lire la suite ⮕

Belgische dichter Fatena Al-Ghorra zit vast in Gaza: “Niemand wil sterven. Geloof me, ook Palestijnen houden vDe Belgische dichter en schrijfster Fatena Al-Ghorra vluchtte met 15.000 andere ontheemden naar het Al-Quds-ziekenhuis in Gaza, dat op elk moment door Israël gebombardeerd kan worden. Lire la suite ⮕

UCB vs. NovartisHet Belgische UCB en het Zwitserse Novartis hebben vooral gemeen dat ze een belangrijk middel tegen psoriasis en andere ontstekingsziekten in hun portefeuille hebben. Lire la suite ⮕