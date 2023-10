'Double sentiement' pour Wouter Vrancken après le nul face à Ferencvaros

'Dommage que nous n'ayons pas réussi à marquer un but d'entrée pour ouvrir le score', a analysé Vrancken dans la salle de presse de la Cegeka Arena. 'Ferencvaros a été un peu plus attentiste que prévu.

Contre un bloc bas, il faut savoir saisir ses chances et je pense que nous aurions dû le faire un peu mieux. Si nous faisons notre autocritique, nous devons admettre que nous avions besoin de plus de qualité dans les 30 derniers mètres pour nous créer des occasions. D'un autre côté, nous n'avons pas donné grand-chose, alors qu'ils ont toujours été à l'affût des contre-attaques'.

