Douaniers houden spontane actie op Brussels Airport, grote wachtrijen voor reizigers die luchthaven wilden ver

De actie kwam van douaniers die de bagage van aankomende reizigers controleren als ze iets hebben aan te geven. De douaniers voerden de controles op van 8.45 uur tot 10 uur, waardoor lange wachtrijen ontstonden.

De FOD Financiën, waar de douane toe behoort, en de socialistische vakbond konden niet onmiddellijk zeggen welke eisen de actievoerende douaniers hadden.

Hij bekende zoveel misdaden dat de politie dacht dat hij het verzon: de vergeten Belgische seriemoordenaarIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. “Ze zullen mij de grootste misdadiger van het land noemen”, pochte René Hébrant (56) luidop voor zijn assisenproces in 1963 van start ging. Lire la suite ⮕

Bierexperts keuren 1.800 bieren tijdens Brussels Beer Challenge: “We hebben al enkele mindere bieren voorgesch95 bierexperts uit alle hoeken van de wereld zijn drie dagen lang aan de slag in de kerk van het Paterspand in Turnhout. Voor de Brussels Beer Challenge keuren ze in totaal 1.800 bieren in 96 verschillende stijlen. Wij namen zondagvoormiddag poolshoogte en mochten zelfs even meeproeven. Lire la suite ⮕

Cinquième succès d'affilée pour le Brussels qui reprend la têteAprès sa défaite initiale, le Brussels a remporté dimanche face à Mons un cinquième succès d'affilée (90-76) à l'occasion de la dernière rencontre comptant pour la sixième journée de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de Basket. Lire la suite ⮕

Lasne Ohain écarte le BX Brussels sur le plus petit écartLa rencontre de ce dimanche a tourné à l’avantage des locaux. Lire la suite ⮕

Voorschriften voor antidepressiva in huis gevonden: Friends-collega vermoedt dat medicatie Matthew Perry fataaOm de exacte doodsoorzaak van Friends-acteur Matthew Perry (54) te bepalen, is nog meer onderzoek nodig. Maar zijn collega Lisa Kudrow zou vrezen dat zijn medicatie hem fataal werd in het warme water van zijn jacuzzi. Lire la suite ⮕

Dit zijn de grootste Halloweenfans van het land, en dat mag wat kostenDit zijn de grootste Halloweenfans van het land. Ze zijn zo gepassioneerd dat zelfs de bedragen die ze voor dit griezelfeest uitgeven u waarschijnlijk doen opschrikken. “Ik heb speciaal een huis gekocht om tot horrorhuis om te toveren.” Lire la suite ⮕