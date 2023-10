Door Hamas ontvoerde Duits-Israëlische festivalganger Shani Louk overleden

De familie van Shani Louk voerde de afgelopen weken campagne voor de vrijlating van alle gijzelaars. — © reuters

De jonge Duitse vrouw Shani Louk, die op 7 oktober aanwezig was op het Supernova-muziekfestival in Israël en door Hamas-militanten ontvoerd werd, is overleden. Dat heeft haar moeder maandag bevestigd aan het Duitse persagentschapKort na de aanval van Hamas-militanten doken beelden op van een halfnaakte vrouw in de laadbak van een pick-uptruck die door Gaza-stad reed. De vrouw was bewegingloos. Vier Hamas-strijders stonden op en zaten rond haar, een van hen hield haar dreadlocks vast.

De jonge vrouw werd op de beelden herkend door haar familie. Het ging om de Duits-Israëlische Shani Louk, die als toeriste op het festival in Re’im was. Ze had haar moeder nog aan de lijn gehad. ‘Ze vluchtte naar haar auto, maar de soldaten hielden haar daar tegen. headtopics.com

Over de exacte omstandigheden van haar overlijden heerst nog veel onduidelijkheid. Het lichaam van Louk is niet terecht. Wel werd een splinter van een schedel gevonden die na vergelijkend DNA-onderzoek van haar blijkt te zijn. Haar moeder gaat er nu van uit dat haar dochter al sinds 7 oktober overleden is en dat ze mogelijk gedood werd met een schot in het hoofd. Aanvankelijk dacht haar familie dat ze ernstig gewond was geraakt.

Het Israëlische leger zegt 239 families van ontvoerde personen op de hoogte te hebben gebracht van hun lot. Veertig anderen zijn sinds de aanval nog steeds vermist.Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee. headtopics.com

Ontvoerde Duitse festivalganger Shani Louk (22) overledenDe jonge Duitse vrouw Shani Louk (22), die op 7 oktober aanwezig was op het Supernova-muziekfestival in Israël en door Hamas-militanten naar de Gazastrook ontvoerd werd, is overleden. Dat heeft haar moeder Riccarda maandag bevestigd aan het Duitse persagentschap DPA. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : Shani Louk, la festivalière allemande enlevée par le Hamas, est décédéeLa jeune Allemande de 22 ans, Shani Louk, enlevée le 7 octobre par des militants du Hamas alors qu’elle assistait au festival de musique Supernova en Israël, est décédée, a confirmé lundi sa mère à l’agence de presse allemande DPA. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : Shani Louk, la festivalière allemande de 22 ans enlevée par le Hamas, estLa jeune Allemande de 22 ans, Shani Louk, enlevée le 7 octobre par des militants du Hamas alors qu’elle assistait au festival de musique Supernova en Israël, est décédée, a confirmé lundi sa mère à l’agence de presse allemande DPA. Lire la suite ⮕

Gaza : la festivalière allemande enlevée par le Hamas, Shani Louk est décédéeLa jeune Allemande de 22 ans, Shani Louk, enlevée le 7 octobre par des militants du Hamas alors qu'elle assistait au... Lire la suite ⮕

La festivalière allemande enlevée par le Hamas, Shani Louk , est décédéeLa jeune Allemande de 22 ans, Shani Louk, enlevée le 7 octobre par des militants du Hamas alors qu'elle assistait au festival de musique Supernova en Israël, est décédée, a confirmé lundi sa mère à l'agence de presse allemande DPA. Lire la suite ⮕

Gaza: Washington appelle Israël à faire la « distinction » entre le Hamas et les civils palestiniensSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕