Doofgeboren kleuters horen na experimentele gentherapie

Vier doden bij helikoptercrash op La RéunionOp het Franse eiland La Réunion, ten oosten van Madagaskar, is dinsdagochtend een helikopterwrak aangetroffen. De vier inzittenden overleefden de crash niet. Dat meldt de brandweer. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Lire la suite ⮕

Jente Pironet van Portland vier maanden na kankerdiagnose weer op het podiumPortland-frontman Jente Pironet (32), die sinds zijn kankerdiagnose niet meer optrad, staat weer op de planken. De zanger gaf een intiem concert op een Antwerpse campus van de Thomas More Hogeschool . Lire la suite ⮕

Club Brugge en Standard halen uit, voor vier eersteklassers is beker al voorbijDe topclubs hebben zich niet laten verrassen in de Beker van België. Maar voor KV Mechelen, vorig jaar nog bekerfinalist, Westerlo, Eupen en Cercle Brugge zijn de 16de finales al de eindhalte. Lire la suite ⮕

Na moord op advocate getuigen beroepsgenoten over geweld: “Ik relativeerde de bedreigingen, tot ze vijf wapensVier op de vijf advocaten kregen de laatste jaar met agressie te maken, met als triest dieptepunt de moord op echtscheidingsadvocate Claudia Van Der Stichelen (58) dit weekend. Vier advocaten getuigen. “Ik relativeerde al die bedreigingen, tot ze vijf wapens vonden bij de man die zei dat hij me zou neerschieten. Lire la suite ⮕

