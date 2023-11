Donald Trump et les discours radicaux

Donald Trump est encore plus radical dans ses discours que lors de ses précédentes campagnes. Certains thèmes reviennent : vengeance envers les ennemis, grand nettoyage dans l'administration, expulsion en un temps record de millions de sans-papiers et instauration de la loi et de l'ordre. Les contrevenants peuvent s'attendre à des balles de la police.

Le 11 novembre, lors d'un discours devant d'anciens combattants, Donald Trump a utilisé un terme insultant généralement associé à Hitler et aux nazis : les parasites. Hitler utilisait ce terme lorsqu'il parlait des Juifs. Le terme parasite était pour Hitler lié à un autre concept : l'extermination. Lorsque les gens sont déshumanisés, il est plus facile de les tuer. La déclaration de Trump n'était pas une erreur. Il a lu le texte sur le téléprompteur et le passage a été partagé par lui-même sur ses réseaux sociaux





