Don Vitalski en Steven Van Gool brengen publiek aan het lachen met De Kempenkrak

Meerdere renners uit onze provincie legden in Maasmechelen hun laatste test af richting het EK in Pontchâteau. Een overzicht van het merendeel van onze crossers die zondag van de partij waren.Vorige maand lanceerde Erfgoed Halle een oproep om beeldmateriaal te bezorgen over de kermissen in het dorp. Het resultaat van deze oproep zal binnenkort op erfgoedhalle.online te bewonderen zijn. …Naast KV Mechelen en Lierse kwamen er zaterdagavond nog een heel aantal Antwerpse ploegen aan de aftrap.

Frituur ’t Pleintje viert veertigste verjaardag zonder online of telefonische bestellingen, maar met meer babbeltjes tijdens het wachten zoals vroeger Frituur ’t Pleintje in Halle-Zoersel viert zijn veertigste verjaardag dit weekend met een ‘back into time’. Dat betekent eens een weekendje geen online of telefonische bestellingen, maar gewoon …heeft Eddy Huyghe (69) uit Sint-Antonius (Zoersel) het sluitstuk van een trilogie rond eenzelfde familie geschreven. Ditmaal vormt Paula, de moeder van …Vorige zaterdag 21 oktober werd een nagenoeg wit jack russelteefje gevonden in de Zandbeekstraat in Zandhoven. Dat is de buurt achter het VTI Zandhoven.

Burgemeester Malle ontkent fusieplannen met Zoersel en Zandhoven: "Maar we willen wel nog intensiever samenwerken" Volgens raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) doen er geruchten de ronde dat achter de schermen een fusie tussen Malle, Zoersel en Zandhoven wordt voorbereid. Hij wou weten of het …

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: "Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben"Minister Verlinden: "Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal zaken vergeten"Roger Kerremans, het technisch genie achter Zillion: "Mensen aanbidden nu de figuur die de club kapotgemaakt heeft"

Evi Hanssen: "De sterfdag van mijn moeder was een van de mooiste dagen uit mijn leven"Dat we te veel belang hechten aan belachelijke details. Dat het leven toch zo mooi is. En die natuur! Ja, het overlijden van een naaste zet de dingen scherp. Dat ervaarde ook Evi Hanssen, door in de rouw te gaan staan na het overlijden van haar moeder. Het leverde een boek op – Traag naar de hemel – en heel wat inzichten.

Duik in de wondere wereld van fuchsiet met Mineralen van de AardeVerzamelaars van de Mineralen van de Aarde kijken elke week uit naar de nieuwe aanwinst voor hun collectie. Wil jij ook elke week verrast worden met een schat aan informatie in de brievenbus? Abonneer je hier.

Verdachte van bloedbad in Maine dood aangetroffen na klopjacht van twee dagenDe verdachte van de dodelijke schietpartij in de Amerikaanse staat Maine is dood aangetroffen. Dat bevestigde gouverneur Janet Mills vrijdagavond (lokale tijd).

Mustafa Barghouti: 'Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza'Israël breidt zijn aanval op Gaza verder uit. Oud-vredesonderhandelaar Mustafa Barghouti roept Europa op om in te grijpen. 'Ik schrik van de onverschilligheid tegenover Palestijnse mensenlevens.'

De maan is van iedereen, maar van sommigen iets meerSteeds meer landen scharen zich achter de Artemis-akkoorden, waarmee de VS de lijnen willen uitzetten voor activiteiten in de ruimte, zoals ruimtemijnbouw. België voorlopig niet. 'Ruimtegrondstoffen horen de hele wereld toe.'

M'as-tu vu? Graf van Remi Van Wauwe, de voetballende veekoopman, ligt op een van de best bewaarde geheimen vanBegraafplaats Sint-Fredegandus, aan de Lakborslei in Deurne, is een van de best bewaarde geheimen van Antwerpen. Heel wat bekende Antwerpenaren vonden er hun laatste rustplaats, onder wie Remi Van Wauwe. In de jaren dertig was hij verdediger bij Royal Antwerp Football Club (RAFC).