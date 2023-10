Domper van formaat: Dimitri Van den Bergh meteen uitgeschakeld op EK darts

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij.

Alarmbrief van Tunesië over Lassoued maakt duidelijk: niet enkel sprake van ontsnapping, óók van geweldEr duikt nog een nieuw element in het dossier over de terrorist Abdesalem Lassoued. Uit de ‘Red Notice’ die Tunesië verspreidde op 1 juli 2022 blijkt dat de politie niet alleen gealarmeerd werd over zijn ontsnapping, ook over geweld. Lire la suite ⮕

Alles wat u moet weten over het EK darts: kansen voor Dimitri Van den Bergh, een Engelse topfavoriet en een moTussen 26 en 29 oktober wordt in Dortmund het Europees kampioenschap darts afgewerkt. Het hoogtepunt van de zogenaamde European Tour. Hoog tijd om de favorieten op te lijsten. Lire la suite ⮕

Lars van der Haar klopt Laurens Sweeck in Nacht van Woerden, Fem van Empel soleert naar de overwinning bij deLars van der Haar (32) heeft voor de zevende opeenvolgende keer de Nacht van Woerden op zijn naam geschreven. De Nederlander van Baloise Trek Lions nam in een spannend slot de maat van Laurens Sweeck. Bij de vrouwen blijft Fem van Empel (21) imponeren. Zij pakte in het noorden van Nederland haar vierde zege van het seizoen. Lire la suite ⮕

Op Allerheiligen worden finales van de Beker van het Waasland betwist in KruibekeOp woensdag 1 november worden op de terreinen van JV Kruibeke, aan de Kerkeputten in Kruibeke, de finales van de Beker van het Waasland, nu de Herwig Sport Cup, georganiseerd. Om 14 uur wordt de vrouwenfinale afgewerkt tussen Bosdam Beveren (interprovinciale) en HRS Haasdonk (tweede provinciale). Om 16 uur is het de beurt aan de mannen. Lire la suite ⮕

Hoeve Dieseghem krijgt als één van de oudste plekken van Mortsel een historische hoevetuinHet Lokaal Bestuur Mortsel gaat een stuk grond aan Hoeve Dieseghem aan de Wouter Volcaertstraat ter beschikking stellen om er een historische hoevetuin aan te leggen. De plannen worden in november voorgesteld. Lire la suite ⮕

Acapulco afgesloten van rest van Mexico na doortocht orkaan OtisNa de doortocht van de krachtige orkaan Otis, is de Mexicaanse stad Acapulco woensdag afgesloten van de rest van het land. Er is sprake van materiële schade in de beroemde badplaats aan de Stille Oceaan. Lire la suite ⮕