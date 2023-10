Dominant Meerle te sterk voor Dosko

De score werd in de 17de minuut geopend door Meerle via Miquel Ten Brink. Meerle bouwde de marge verder uit naar 2-0 net voor het rustsignaal toen Justin Alders scoorde. De thuisploeg vergrootte de voorsprong verder, toen Gracia Kadima scoorde in de 78ste minuut.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Meerle twee overwinningen behaald en drie keer verloren, terwijl Dosko één overwinning en vier nederlagen heeft. In de volgende wedstrijd speelt Meerle uit tegen Grobbendonk op zaterdag 4 november om 19.30 uur. Dosko speelt op dezelfde dag een thuiswedstrijd tegen Vlimmeren.Buitenlands voetbal

Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: "Nooit eerder hoorden we zo veel lawaai in een stadion"Gewezen Club Brugge-spits Bas Dost zakt in elkaar op het veld, maar stelt iedereen gerust: "Het gaat goed met me"Dessel Sport B wint spektakelwedstrijd van Kessel UnitedDe wedstrijd tussen Wortel en Balen eindigde op 3-2. Thuisploeg Wortel leidde in de eerste helft met 3-1. Balen slaagde er niet in om terug te komen.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald.

Met Maxime Smits als winnaar bij de eerstejaars en Thomas Verdonck als derde bij de tweedejaars hebben de Antwerpse nieuwelingen zich doen gelden in de veldrit van Ruddervoorde. Minder verging het …. Het Euregio Jeugdorkest speelt op zondag 26 november in …

IN BEELD. Karen (37) en Elena (36) leerden elkaar kennen in Mechelen en openen nu Mexicaanse horecazaak op het Zuid: "De vonk sloeg over in De Vleeshalle" Het Mexicaanse foodconcept Alma Libre opent op 31 oktober de deuren in de Scheldestraat, op het Antwerpse Zuid. De geheimen van de Mexicaanse keuken ging Karen Van den Keybus (37) persoonlijk in …Tisselt speelt thuis gelijk tegen LoenhoutVlimmeren sleept gelijkspel uit de brand in de thuiswedstrijd tegen Zwarte Leeuw B

Dominant Punt-Larum te sterk voor ArendonkPunt-Larum won het thuisduel tegen Arendonk zaterdag met 3-0.

Carl Hoefkens : 'Je veux voir un Standard dominant, même en déplacement à Gand'Bien des choses ont changé ces dernières semaines en bord de Meuse. Le Standard a retrouvé des couleurs. Un rouge...

Coupe du monde de rugby : l'Angleterre bat l'Argentine 23-26 et prend la 3e placeL'Angleterre, finaliste il y a quatre ans au Japon, a pris la troisième place de la Coupe du monde de rugby en dominant dans la douleur l'Argentine (26-23) vendredi au stade de France.

Beresterke Wen Boss Mukubu leidt Kangoeroes Mechelen naar ruime zege: "Dit hadden we nodig"Wat een prestatie van Kangoeroes Mechelen. De Maneblussers schitterden zaterdagavond in eigen huis tegen Kortrijk Spurs en pakten een knappe en deugddoende 102-74-zege. "Dit hadden we nodig", sprak Wen Boss Mukubu, die een collectief sterk Kangoeroes Mechelen naar de overwinning leidde.

Ondanks achterstand bij rust wint Sint-Job B van Zandvliet BZandvliet B begon met een voorsprong van 2-1 aan de tweede helft, maar Sint-Job B kwam sterk terug en won met 2-3. Beide teams moesten de wedstrijd uitspelen met 10 spelers na rode kaarten.

Waarom beleggers vandaag slecht reageren op goede cijfersDe meeste bedrijven hebben er een sterk derde kwartaal opzitten. Maar over de komende kwartalen zijn ze bijzonder voorzichtig, met slechte beurscijfers tot gevolg. 'Beleggers vinden biotechbedrijven blijkbaar niets waard.'