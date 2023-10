Dodental in Mexico na orkaan Otis stijgt naar 48

Otis ging in de nacht op woensdag als een orkaan van categorie 5 aan land. Dat ging gepaard met aanhoudende windsnelheden van bijna 270 kilometer per uur en windstoten tot 330 kilometer per uur. De orkaan had zich in slechts een paar uur tijd gevormd voor de westkust van Mexico. Over land verloor hij aan kracht alvorens uiteindelijk op te lossen.

Meer dan 270.000 woningen raakten beschadigd. Met name de badplaats Acapulco kreeg het hard te verduren. Volgens de regering is 80 procent van alle hotels in de toeristische regio beschadigd.

Al 43 doden in Mexico na orkaan OtisIn Mexico zijn nu al zeker 43 doden gevallen na de doortocht van de krachtige orkaan Otis. Dat zegt de gouverneur van de deelstaat Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, zondag. Lire la suite ⮕

Mexique: 43 morts et 36 disparus après l'ouragan Otis, selon un nouveau bilanL'ouragan Otis qui a dévasté le port touristique d'Acapulco dans le sud-ouest du Mexique a fait 43 morts et 36 personnes sont portées disparues, selon un nouveau bilan fourni dimanche par les autorités. Lire la suite ⮕

