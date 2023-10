Dixième victoire de rang pour le PSV, qui domine 5-2 l'Ajax, désormais dernier

L'Ajax avait ouvert le score avec une réalisation de la recrue estivale Branco van den Boomen (10e), mais Hirving Lozano a égalisé 10 minutes plus tard (20e). Le match a dû être interrompu à la 32e minute après le malaise d'un supporter du PSV mais a finalement repris après cinq minutes. Brian Brobbey a rendu l'avantage à l'Ajax avant la pause (40e). Les Boeren ont renversé le match en seconde mi-temps.

Bakayoko a disputé 87 minutes et a été remplacé par Yorbe Vertessen. Pour les Amstellodamois, Mika Godts est entré en jeu à la 64e. L'Ajax reste sur cinq défaites de rang et est dernier du classement avec cinq points, trois derrière le Vitesse, premier non-relégable. Le club de la capitale s'est séparé de son entraîneur Maurice Steijn lundi, après le pire départ en championnat de son histoire.

